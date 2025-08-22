Bajaj Auto secures magnet supplyacs restores Chetak production बजाज के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत खत्म, कंपनी बोली- फेस्टिव सीजन में चेतक EV की डिलीवरी धड़ल्ले से होगी, Auto Hindi News - Hindustan
Bajaj Auto secures magnet supplyacs restores Chetak production

बजाज के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत खत्म, कंपनी बोली- फेस्टिव सीजन में चेतक EV की डिलीवरी धड़ल्ले से होगी

कंपनी ने एलान की कि ग्लोबल मैग्नेट की कमी से उत्पन्न बाधाओं को सफलतापूर्वक दूर करने के बाद सभी डीलरशिप पर चेतक की डिलीवरी फिर से शुरू हो गई है। हाल के हफ्तों में लिमिटेड इंटरनेशनल कम्पोनेंट की उपलब्धता ने अस्थायी रूप से डिलीवरी को धीमा कर दिया था।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 01:58 PM
Bajaj Chetakarrow

देश की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनियों में शुमार बजाज ऑटो लिमिटेड के लिए अच्छी खबर आई है। इस टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर बनाने वाली कंपनी के शेयरों में शुक्रवार, 22 अगस्त को दिन के निचले स्तर से सुधार देखने को मिला। बजाज ऑटो के शेयर अभी 8,674.50 रुपए पर स्थिर कारोबार कर रहे हैं। पिछले एक महीने में शेयर में 5% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल कंपनी ने घोषणा की कि उसने रियर अर्थ मैग्नेट से संबंधित ग्लोबल सप्लाई चुनौतियों का समाधान कर लिया है। बजाज ऑटो ने कहा कि उसने रियर अर्थ मैग्नेट की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कर ली है, जिससे अपकमिंग फेस्टिव सीजन के दौरान उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की डिलीवरी में किसी तरह के समस्या नहीं आएंगी।

कंपनी ने एलान की कि ग्लोबल मैग्नेट की कमी से उत्पन्न बाधाओं को सफलतापूर्वक दूर करने के बाद सभी डीलरशिप पर चेतक की डिलीवरी फिर से शुरू हो गई है। हाल के हफ्तों में लिमिटेड इंटरनेशनल कम्पोनेंट की उपलब्धता ने अस्थायी रूप से डिलीवरी को धीमा कर दिया था, जबकि चेतक की लगातर तेजी से बढ़ती मांग ने सप्लाई पर और दबाव बढ़ा दिया था। निर्धारित समय से पहले प्रोडक्शन बहाल होने के साथ, बजाज ऑटो ने यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि चेतक का प्रत्येक ग्राहक स्कूटर की विश्वसनीयता, प्रदर्शन और डिज़ाइन का अनुभव प्राप्त कर सके।

20 अगस्त को प्रोडक्शन और शिपमेंट फिर से शुरू हो गए, जिससे पूरी कैपेसिटी पर उम्मीद से ज्यादा तेजी से वापसी हुई। भविष्य की ओर देखते हुए, कंपनी ने कहा कि उसने फेस्टिव सीजन में स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रियर अर्थ मैग्नेट और अन्य प्रमुख सामग्रियों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कर ली है। बजाज ऑटो ने हाल ही में जून तिमाही के अपने नतीजे घोषित किए, जो पहले से ही कम उम्मीदों के मुकाबले थोड़े बेहतर रहे।

इस अवधि का शुद्ध लाभ पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 5.4% बढ़कर 2,096 करोड़ रुपए हो गया। जून तिमाही के दौरान रेवेन्यू पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 5.5% बढ़कर 12,584 करोड़ रुपए हो गया। इस तिमाही के लिए EBITDA 2,481 करोड़ रुपए रहा। उम्मीद के मुताबिक, मार्जिन पिछले साल के 20.3% से 60 बेसिक पॉइंट घटकर 19.7% हो गया, जो 19.7% की उम्मीदों के अनुरूप ही था। कई तिमाहियों के बाद मार्जिन 20% के स्तर से नीचे आ गया है। इस तिमाही में बजाज ऑटो के कारोबार में पिछले साल की तुलना में 1% की वृद्धि हुई।

