देश-विदेश तक डिमांड! 30 दिन में इस कंपनी ने बेच डाली 4.30 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर, इस पर सबसे ज्यादा फिदा हैं विदेशी

सितंबर 2025 महीना बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के लिए शानदार रहा। कंपनी ने दो पहिया सेगमेंट में ग्रोथ हासिल की है। कंपनी ने महीने भर में 5.10 लाख यूनिट्स सेल कर दी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की डिमांड ने बजाज ऑटो (Bajaj Auto) को मजबूत ग्रोथ दिलाई है।

Wed, 1 Oct 2025 05:17 PM

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने सितंबर 2025 में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री (दो पहिया + कमर्शियल व्हीकल) 5,10,504 यूनिट्स रही, जो पिछले साल सितंबर 2024 की 4,69,531 यूनिट्स की तुलना में 9% ज्यादा है। घरेलू मार्केट में दो पहिया की बिक्री 5% बढ़कर 2,73,188 यूनिट्स हो गई, जो सितंबर 2024 में 2,59,333 यूनिट्स थी। एक्सपोर्ट्स ने और बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 12% ग्रोथ के साथ 1,57,665 यूनिट्स शिप की गईं, जो पिछले साल 1,41,156 यूनिट से ज्यादा है। कुल मिलाकर बजाज ऑटो (Bajaj Auto) की दो पहिया बिक्री 8% बढ़कर 4,30,853 यूनिट्स पहुंच गई।

कॉमर्शियल व्हीकल्स: एक्सपोर्ट्स ने दिलाई चमक

घरेलू बिक्री मामूली 1% गिरकर 52,064 यूनिट्स रही, जो पिछले साल 52,554 यूनिट से कम है। लेकिन, एक्सपोर्ट्स ने शानदार छलांग लगाई। एक्सपोर्ट 67% बढ़कर 27,587 यूनिट्स तक पहुंच गया, जो पिछले साल 16,488 यूनिट थी। कुल कॉमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 15% बढ़कर 79,651 यूनिट्स रही।

कुल घरेलू बनाम एक्सपोर्ट सेल्स – सितंबर 2025

कंपनी की घरेलू बिक्री 3,25,252 यूनिट्स रही, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। वहीं, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये 1,85,252 यूनिट्स रही, जो 18% ज्यादा है।

अप्रैल–सितंबर 2025 (YTD परफॉर्मेंस)

अप्रैल–सितंबर 2025 (YTD परफॉर्मेंस) की बात करें तो कुल बिक्री (दो पहिया + CV, घरेलू + एक्सपोर्ट्स) 24,05,357 यूनिट रही, जो पिछले साल 23,23,560 यूनिट से 4% ज्यादा है।

दो पहिया YTD परफॉर्मेंस