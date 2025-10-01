Bajaj Auto Sales Sept 2025 Domestic and Exports Register Growth, check details देश-विदेश तक डिमांड! 30 दिन में इस कंपनी ने बेच डाली 4.30 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर, इस पर सबसे ज्यादा फिदा हैं विदेशी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Bajaj Auto Sales Sept 2025 Domestic and Exports Register Growth, check details

देश-विदेश तक डिमांड! 30 दिन में इस कंपनी ने बेच डाली 4.30 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर, इस पर सबसे ज्यादा फिदा हैं विदेशी

सितंबर 2025 महीना बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के लिए शानदार रहा। कंपनी ने दो पहिया सेगमेंट में ग्रोथ हासिल की है। कंपनी ने महीने भर में 5.10 लाख यूनिट्स सेल कर दी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की डिमांड ने बजाज ऑटो (Bajaj Auto) को मजबूत ग्रोथ दिलाई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 05:17 PM
share Share
Follow Us on
देश-विदेश तक डिमांड! 30 दिन में इस कंपनी ने बेच डाली 4.30 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर, इस पर सबसे ज्यादा फिदा हैं विदेशी

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने सितंबर 2025 में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री (दो पहिया + कमर्शियल व्हीकल) 5,10,504 यूनिट्स रही, जो पिछले साल सितंबर 2024 की 4,69,531 यूनिट्स की तुलना में 9% ज्यादा है। घरेलू मार्केट में दो पहिया की बिक्री 5% बढ़कर 2,73,188 यूनिट्स हो गई, जो सितंबर 2024 में 2,59,333 यूनिट्स थी। एक्सपोर्ट्स ने और बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 12% ग्रोथ के साथ 1,57,665 यूनिट्स शिप की गईं, जो पिछले साल 1,41,156 यूनिट से ज्यादा है। कुल मिलाकर बजाज ऑटो (Bajaj Auto) की दो पहिया बिक्री 8% बढ़कर 4,30,853 यूनिट्स पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:जानिए मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस में कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj Avenger 400

Bajaj Avenger 400

₹ 1.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Ola Electric S1 Pro Sport

Ola Electric S1 Pro Sport

₹ 1.5 - 1.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VLF Mobster 135

VLF Mobster 135

₹ 1.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jawa 42

Jawa 42

₹ 1.59 - 1.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कॉमर्शियल व्हीकल्स: एक्सपोर्ट्स ने दिलाई चमक

घरेलू बिक्री मामूली 1% गिरकर 52,064 यूनिट्स रही, जो पिछले साल 52,554 यूनिट से कम है। लेकिन, एक्सपोर्ट्स ने शानदार छलांग लगाई। एक्सपोर्ट 67% बढ़कर 27,587 यूनिट्स तक पहुंच गया, जो पिछले साल 16,488 यूनिट थी। कुल कॉमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 15% बढ़कर 79,651 यूनिट्स रही।

कुल घरेलू बनाम एक्सपोर्ट सेल्स – सितंबर 2025

कंपनी की घरेलू बिक्री 3,25,252 यूनिट्स रही, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। वहीं, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये 1,85,252 यूनिट्स रही, जो 18% ज्यादा है।

अप्रैल–सितंबर 2025 (YTD परफॉर्मेंस)

अप्रैल–सितंबर 2025 (YTD परफॉर्मेंस) की बात करें तो कुल बिक्री (दो पहिया + CV, घरेलू + एक्सपोर्ट्स) 24,05,357 यूनिट रही, जो पिछले साल 23,23,560 यूनिट से 4% ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:कंपनी कारों में एक्स्ट्रा टायर देना बंद कर रहीं, जानिए इसके पीछे की वजह

दो पहिया YTD परफॉर्मेंस

YTD परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की घरेलू बिक्री 8% गिरकर 11,25,920 यूनिट्स हो गई, जो 2024 में 12,19,298 यूनिट थी। वहीं, एक्सपोर्ट्स 17% उछलकर 8,91,858 यूनिट्स पर पहुंच गया, जो 2024 में 7,64,827 यूनिट थी। कंपनी की कुल बिक्री 2% बढ़कर 20,17,778 यूनिट हो गई है।

Auto News Hindi Bajaj Bajaj Auto

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।