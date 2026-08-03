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Bajaj Auto का जलवा, जुलाई में 4,74,677 यूनिट्स की सेल, करीब 30% की ग्रोथ

By Kumar Prashant Singh
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बजाज ने इस महीने टोटल 4,74,677 यूनिट्स की बिक्री की है। यह पिछले साल जुलाई में बिके 3,66,000 यूनिट्स से करीब 30% ज्यादा है। कंपनी की सेल में घरेलू बाजार के साथ एक्सपोर्ट मार्केट का भी बड़ा योगदान रहा।

Bajaj Auto July 2026 Sales Data
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बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने जुलाई 2026 की बिक्री के आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। कंपनी ने इस महीने कुल 4,74,677 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल जुलाई में बिके 3,66,000 यूनिट्स के मुकाबले करीब 30% ज्यादा है। कंपनी की सेल में घरेलू बाजार के साथ एक्सपोर्ट मार्केट का भी बड़ा योगदान रहा। खास बात यह है कि जुलाई में बजाज ऑटो की टोटल टू-व्हीलर एक्सपोर्ट सेल डोनमेस्टिक सेल से काफी ज्यादा रही।

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एक्सपोर्ट में 39% की शानदार बढ़ोतरी

जुलाई 2026 में टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स की घरेलू बिक्री 2,20,192 यूनिट्स रही, जो जुलाई 2025 में बिके 1,83,143 यूनिट्स के मुकाबले 20% अधिक है। वहीं, एक्सपोर्ट में 39% की शानदार बढ़ोतरी हुई। यह 1,82,857 यूनिट्स से बढ़कर 2,54,485 यूनिट्स हो गई। कंपनी ने जुलाई में कुल 3,88,719 टू-व्हीलर्स बेचे, जो पिछले साल इस टाइम पीरियड के 2,96,247 यूनिट्स के मुकाबले 31% ज्यादा है। कंपनी की डोमेस्टिक टू-व्हीलर सेल 19% बढ़कर 1,65,747 यूनिट्स हो गई। जबकि, एक्सपोर्ट 42% बढ़कर 2,22,972 यूनिट्स पहुंच गया।

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कमर्शियल व्हीकल की सेल शानदार ग्रोथ

बजाज के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ने भी जुलाई में अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी ने कुल 85,958 कमर्शियल व्हीकल्स बेचे, जो जुलाई 2025 में बिके 69,753 यूनिट्स के मुकाबले 23% ज्यादा हैं। घरेलू कमर्शियल व्हीकल सेल 24% बढ़कर 54,445 यूनिट्स हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 22% बढ़कर 31,513 यूनिट्स तक पहुंच गया। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कंपनी के कमर्शियल व्हीकल कारोबार की अच्छी ग्रोथ का पता चलता है।

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FY27 में जबर्दस्त सेल

अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान कंपनी की टोटल सेल 19,12,928 यूनिट्स रही, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी टाइम पीरियड में बिके 14,77,237 यूनिट्स से 29% ज्यादा है। इस दौरान टू-व्हीलर सेल 29% बढ़कर 16,11,271 यूनिट्स पहुंच गई। घरेलू टू-व्हीलर सेल 13% बढ़कर 7,52,294 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट में 49% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ यह आंकड़ा 8,58,977 यूनिट्स हो गया। अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान कमर्शियल व्हीकल बिक्री भी 30% बढ़कर 3,01,657 यूनिट्स हो गई। इसमें घरेलू बिक्री 17% बढ़कर 1,73,976 यूनिट्स और एक्सपोर्ट 54% बढ़कर 1,27,681 यूनिट्स रहा।

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आने वाले है नए पल्सर के नए मॉडल

आने वाले हफ्तों में बजाज ऑटो का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी व्यस्त रहने वाला है। कंपनी कई अपडेटेड पल्सर मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई Pulsar 125 डीलरशिप तक पहुंचना शुरू हो गई है और जल्द ही इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हो सकती है। लीक फोटोज से पता चलता है कि नई पल्सर 125 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नया LED हेडलैंप, नया टेल-लैंप, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन और बड़ा कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे अपडेट मिलने की उम्मीद है। बजाज ने 12 अगस्त को लॉन्च इवेंट रखा है। इसमें पल्सर रेंज के कई अपडेटेड मॉडल लाए जा सकते हैं।

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Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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