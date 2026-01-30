बजाज का मतलब सिर्फ ये एक मोटरसाइकिल, धड़ल्ले से खरीद रहे लोग; दिसंबर में फिर बनाया नंबर-1

संक्षेप: बजाज ऑटो की डोमेस्टिक सेल्स का मॉडल वाइज डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में 7 मॉडल बेच रही है। इसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल हैं। साथ ही, कंपनी के पोर्टफोलियो में एक CNG मोटरसाइकिल भी शामिल है। जो देश की एकमात्र ऐसी बाइक भी है।

Jan 30, 2026 11:48 am IST

बजाज ऑटो की डोमेस्टिक सेल्स का मॉडल वाइज डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में 7 मॉडल बेच रही है। इसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल हैं। साथ ही, कंपनी के पोर्टफोलियो में एक CNG मोटरसाइकिल भी शामिल है। जो देश की एकमात्र ऐसी बाइक भी है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। पल्सर को सालाना आधार पर 21% की ग्रोथ भी मिली। खास बात ये है भी है कि पल्सर की सेल्स के सामने कंपनी के दूसरे सभी मॉडल मिलकर भी बराबरी नहीं कर पाए। चलिए एक बार सेल्स डेटा को देखते हैं।

बजाज ऑटो मॉडल वाइज सेल्स दिसंबर 2025 नं मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 पल्सर 79,616 65,571 14,045 21.42 64.42 2 चेतक 20,340 21,020 -680 -3.24 16.46 3 प्लेटिना 17,881 25,584 -7,703 -30.11 14.47 4 CT 2,904 3,866 -962 -24.88 2.35 5 एवेंजर 1,544 724 820 113.26 1.25 6 डोमिनार 794 439 355 80.87 0.64 7 फ्रीडम 515 4,173 -3,658 -87.66 0.42 टोटल 1,23,594 1,21,377 2,217 1.83 100

बजाज ऑटो मॉडल वाइज सेल्स दिसंबर 2025 पल्सर की दिसंबर 2025 में 79,616 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 65,571 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,045 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 21.42% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 64.42% रहा। चेतक की दिसंबर 2025 में 20,340 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 21,020 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 680 यूनिट कम बिकीं और इसे 3.24% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 16.46% रहा।

प्लेटिना की दिसंबर 2025 में 17,881 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 25,584 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,703 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.11% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 14.47% रहा। CT की दिसंबर 2025 में 2,904 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,866 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 962 यूनिट कम बिकीं और इसे 24.88% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.35% रहा।

एवेंजर की दिसंबर 2025 में 1,544 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 724 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 820 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 113.26% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.25% रहा। डोमिनार की दिसंबर 2025 में 794 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 439 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 355 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 80.87% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.64% रहा।