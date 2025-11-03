Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Bajaj Auto Reports 8pc Growth in October Sales, Exports up by 16 pc
विदेशियों के दिमाग में घुसी इस कंपनी की बाइक्स, 31 दिन में 518170 यूनिट सेल; 2 लाख यूनिट तो सिर्फ बाहर भेजी गईं

विदेशियों के दिमाग में घुसी इस कंपनी की बाइक्स, 31 दिन में 518170 यूनिट सेल; 2 लाख यूनिट तो सिर्फ बाहर भेजी गईं

संक्षेप: बजाज की बाइक्स विदेशियों के दिमाग में घुस गई हैं। यही वजह है कि ये कंपनी भारतीय बाजार से सबसे ज्यादा बाइक्स एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने अक्टूबर में 518170 यूनिट सेल की है, जिसमें कुल 2 लाख यूनिट तो सिर्फ देश के बाहर भेजी गई हैं।

Mon, 3 Nov 2025 12:29 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
0

भारतीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने अक्टूबर 2025 में बिक्री के मामले में एक नया मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने इस महीने कुल 5,18,170 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल अक्टूबर (4,79,707 यूनिट्स) की तुलना में 8% ज्यादा है। त्योहारों के मौसम और GST 2.0 सुधारों की वजह से बाजार में जो सकारात्मक माहौल बना, उसका पूरा फायदा बजाज ने उठाया। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले ही शोरूम पहुंचने लगी हुंडई की ये नई बजट SUV, कई गजब फीचर्स से लैस

एक्सपोर्ट्स में 16% की जबरदस्त छलांग

अक्टूबर में बजाज की एक्सपोर्ट सेल्स में सबसे तेज़ उछाल देखने को मिला। कंपनी ने विदेशों में 2,04,022 यूनिट्स भेजीं, जो पिछले साल के 1,75,876 यूनिट्स की तुलना में 16% ज्यादा हैं। वहीं, घरेलू बिक्री 3% बढ़कर 3,14,148 यूनिट्स पर पहुंच गई, यानी साफ है कि भारत से बाहर के बाजारों खासकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में बजाज की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हुई है।

टू-व्हीलर सेगमेंट में 4.42 लाख यूनिट्स की बिक्री

कंपनी का मुख्य कारोबार यानी टू-व्हीलर सेगमेंट, भी अच्छा प्रदर्शन कर गया। अक्टूबर 2025 में बजाज ने कुल 4,42,316 दोपहिया वाहन बेचे, जो साल-दर-साल 7% की ग्रोथ दिखाता है। घरेलू बिक्री 2,66,470 यूनिट्स (+4%) रही। वहीं, एक्सपोर्ट्स 1,75,846 यूनिट्स (+11%) तक पुहंच गया। GST 2.0 लागू होने के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतों में आई कमी और दशहरा-दीवाली सीजन की जबरदस्त डिमांड ने बिक्री को रफ्तार दी।

कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स में 62% की बंपर बढ़त

बजाज का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट इस बार सरप्राइज पैकेज साबित हुआ। विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट्स 62% बढ़कर 28,176 यूनिट्स पर पहुंच गए (अक्टूबर 2024 में 17,413 यूनिट्स)।हालांकि घरेलू बिक्री में 1% की मामूली गिरावट आई, लेकिन कुल मिलाकर यह सेगमेंट 16% की ग्रोथ के साथ बंद हुआ। यह लगातार दूसरा महीना है जब बजाज के कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स में इतनी तेज बढ़त दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:मारुति से बस एक कदम पीछे रह गई ये कंपनी, हुंडई और महिंद्रा को आसपास भी नहीं टिकी

फिस्कल ईयर 2025-26 का अब तक का प्रदर्शन

अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच बजाज ऑटो की कुल बिक्री 29,23,527 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा है। इस दौरान एक्सपोर्ट्स 12,33,778 यूनिट्स (+20%) और घरेलू बिक्री 16,89,749 यूनिट्स (-5%) रहा। टू-व्हीलर सेल्स 24.6 लाख यूनिट्स तक पहुंचीं (+3%), जबकि कमर्शियल व्हीकल्स में 14% की ग्रोथ रही।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Bajaj Auto Bajaj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।