बजाज पल्सर से छिन गया नंबर-1 का ताज, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने मार ली बाजी; जून में 40,376 लोगों ने खरीदा

भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

बजाज चेतक बिक्री जून 2026 मॉडल-वाइज सेल्स

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Bajaj Platina 100

भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज के बाइक और स्कूटर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक (Chetak Electric) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बजाज चेतक को बीते महीने कुल 40,376 नए ग्राहक मिले। इस दौरान चेतक की बिक्री में सालाना आधार पर 126 पर्सेंट की धमाकेदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 17,864 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही पल्सर 125 बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर 160 + 200 NS रही। बजाज पल्सर 160 + 200 NS ने इस दौरान 83 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 32,100 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,621 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर 125 रही। पल्सर 125 ने इस दौरान 47 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 26,288 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। बता दें कि मई, 2026 में पल्सर 125 ही कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल रही थी।

सातवें नंबर पर रही ट्राइंफ 350 बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर 150 रही। पल्सर 150 ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 8,630 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर 220 रही। पल्सर 220 ने इस दौरान 99 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,501 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ट्राइंफ 350 रही। ट्राइंफ 350 को इस दौरान कुल 4,692 नए ग्राहक मिले।

दसवें नंबर पर रही सीटी 100 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर केटीएम ड्यूक 250 रही। केटीएम ड्यूक 250 ने इस दौरान 73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,776 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में केटीएम ड्यूक 200 रही। केटीएम ड्यूक 200 ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,321 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज सीटी 100 रही। बजाज सीटी 100 ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,694 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।