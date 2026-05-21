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Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट है बेहद खास, कमाल के हैं फीचर, खुश कर देगी कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बजाज ने अपनी पॉप्युलर Pulsar N160 रेंज में एक नए वेरिएंट की एंट्री कराई है। बजाज पल्सर N160 के नए वेरिएंट में गोल्ड यूएसडी फोर्क्स के साथ एबीएस टेक्नोलॉजी, असिस्ट और स्लिपर क्लच दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट है बेहद खास, कमाल के हैं फीचर, खुश कर देगी कीमत

बजाज पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी पॉप्युलर Pulsar N160 रेंज में एक नए वेरिएंट की एंट्री कराई है। बजाज पल्सर N160 के नए वेरिएंट में गोल्ड यूएसडी फोर्क्स के साथ एबीएस टेक्नोलॉजी, असिस्ट और स्लिपर क्लच दिए गए हैं। इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और सिंगल-पीस सीट सेटअप भी शामिल है। इस बारे में कंपनी का कहना है कि है कि यह 'कॉन्फिडेंट हैंडलिंग और डेली कंफर्टेबल राइडिंग' ऑफर करेगा। कंपनी इस बाइक को स्पोर्टी परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग और प्रीमियम स्टाइलिंग का कॉम्बिनेशन बता रही है। इसकी कीमत 1.22 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी प्राइस, एक्स-शोरूम) है। आइए डीटेल में जानते हैं इस नए वेरिएंट की बारे में।

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मिलते हैं ये फीचर

ऊपर बताए गए फीचर्स के अलावा बाइक में और कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इसमें पर्ल मेटैलिक वाइट, रेसिंग रेड, ग्रे और ब्रुकलिन ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन पहले की तरह ही ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पहले जैसा ही है। सिंगल-चैनल, ड्यूल-चैनल, ड्यूल-चैनल यूएसडी और ड्यूल-चैनल स्प्लिट-सीट वेरिएंट के साथ इसकी शुरुआती कीमत 1.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

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नई पल्सर N160 मॉडल के मेन मेकैनिकल स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 164.82 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है। यह इंजन 15.7 बीएचपी की ताकत और 14.65 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। 17 इंच के अलॉय वील्स से लैस इस बाइक के फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक और ड्यूल-चैनल ABS दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन में नेगेटिव एलसीडी डिस्प्ले है, जो सभी जरूरी इन्फर्मेशन ऑफर करता है। टॉप-एंड वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और अलग-अलग राइड मोड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा टैंक पर एक यूएसबी चार्जर भी दिया गया है।

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कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ Bajaj Pulsar NS400Z का एक नया वर्जन

बजाज ऑटो ने कुछ दिन पहले ही अपनी फ्लैगशिप नेकेड मोटरसाइकिल- Bajaj Pulsar NS400Z का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। बाइक का नया वर्जन 349 सीसी इंजन से लैस है। इस अपडेट के बाद मोटरसाइकिल 18% जीएसटी ब्रैकेट में आ गई है। इससे इसकी कीमत में कमी आई है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,80,092 रुपये रखी गई है। बाइक में ऑफर किया जा रहा नया 349cc इंजन 9,000rpm पर 40.6bhp की ताकत और 7,500rpm पर 33.2Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। इससे इस बाइक को राइड करने का एक्सपीरियंस जबर्दस्त हो जाता है। बजाज का दावा है कि इसका पावर-टू-वेट रेशियो 247PS प्रति टन है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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