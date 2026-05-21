Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट है बेहद खास, कमाल के हैं फीचर, खुश कर देगी कीमत

बजाज ने अपनी पॉप्युलर Pulsar N160 रेंज में एक नए वेरिएंट की एंट्री कराई है। बजाज पल्सर N160 के नए वेरिएंट में गोल्ड यूएसडी फोर्क्स के साथ एबीएस टेक्नोलॉजी, असिस्ट और स्लिपर क्लच दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

बजाज पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी पॉप्युलर Pulsar N160 रेंज में एक नए वेरिएंट की एंट्री कराई है। बजाज पल्सर N160 के नए वेरिएंट में गोल्ड यूएसडी फोर्क्स के साथ एबीएस टेक्नोलॉजी, असिस्ट और स्लिपर क्लच दिए गए हैं। इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और सिंगल-पीस सीट सेटअप भी शामिल है। इस बारे में कंपनी का कहना है कि है कि यह 'कॉन्फिडेंट हैंडलिंग और डेली कंफर्टेबल राइडिंग' ऑफर करेगा। कंपनी इस बाइक को स्पोर्टी परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग और प्रीमियम स्टाइलिंग का कॉम्बिनेशन बता रही है। इसकी कीमत 1.22 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी प्राइस, एक्स-शोरूम) है। आइए डीटेल में जानते हैं इस नए वेरिएंट की बारे में।

मिलते हैं ये फीचर ऊपर बताए गए फीचर्स के अलावा बाइक में और कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इसमें पर्ल मेटैलिक वाइट, रेसिंग रेड, ग्रे और ब्रुकलिन ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन पहले की तरह ही ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पहले जैसा ही है। सिंगल-चैनल, ड्यूल-चैनल, ड्यूल-चैनल यूएसडी और ड्यूल-चैनल स्प्लिट-सीट वेरिएंट के साथ इसकी शुरुआती कीमत 1.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

नई पल्सर N160 मॉडल के मेन मेकैनिकल स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 164.82 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है। यह इंजन 15.7 बीएचपी की ताकत और 14.65 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। 17 इंच के अलॉय वील्स से लैस इस बाइक के फ्रंट और रियर में सिंगल डिस्क ब्रेक और ड्यूल-चैनल ABS दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन में नेगेटिव एलसीडी डिस्प्ले है, जो सभी जरूरी इन्फर्मेशन ऑफर करता है। टॉप-एंड वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और अलग-अलग राइड मोड्स भी मिलते हैं। इसके अलावा टैंक पर एक यूएसबी चार्जर भी दिया गया है।