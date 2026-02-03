Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Bajaj Auto January sales rise 25% at 477,422 units
इस कंपनी के टू-व्हीलर पर ऐसे टूटे ग्राहक, 4.77 लाख से ज्यादा यूनिट खरीद डालीं; 25% की शानदार ग्रोथ मिली

इस कंपनी के टू-व्हीलर पर ऐसे टूटे ग्राहक, 4.77 लाख से ज्यादा यूनिट खरीद डालीं; 25% की शानदार ग्रोथ मिली

संक्षेप:

नए साल 2026 की शुरुआती ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी शानदार हुई है। एक तरफ जहां सभी फोर-व्हीलर कंपनियों को सालाना आधार पर ग्रोथ मिली। तो दूसरी तरफ इसमें टू-व्हीलर कंपनी भी पीछे नहीं है। दरअसल, बजाज ऑटो लिमिटेड को जनवरी में उसकी कुल बिक्री में 25% की बढ़ोतरी मिली है।

Feb 03, 2026 02:51 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए साल 2026 की शुरुआती ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी शानदार हुई है। एक तरफ जहां सभी फोर-व्हीलर कंपनियों को सालाना आधार पर ग्रोथ मिली। तो दूसरी तरफ इसमें टू-व्हीलर कंपनी भी पीछे नहीं है। दरअसल, बजाज ऑटो लिमिटेड को जनवरी में उसकी कुल बिक्री में 25% की बढ़ोतरी मिली है, जो पिछले साल इसी महीने के 3,81,040 यूनिट्स की तुलना में 4,77,422 यूनिट्स रही। बजाज के लिए इस साल की इससे शानदार शुरूआत नहीं हो सकती थी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
₹ 1.25 - 1.75 लाख
अभी ऑफर पाएं

बजाज ऑटो लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि पिछले महीने कुल घरेलू बिक्री 2,61,975 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2,08,359 यूनिट्स थी, जो 26% ज्यादा है। कंपनी को घरेलू बाजार में टू-व्हीलर की बिक्री जनवरी 2025 के 1,71,299 यूनिट्स की तुलना में 2,14,727 यूनिट्स रही, जो 25% की बढ़ोतरी है। कंपनी ने बताया कि टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट पिछले साल इसी महीने के 1,57,114 यूनिट्स की तुलना में पिछले महीने 22% बढ़कर 1,91,568 यूनिट्स हो गया।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj CT110

Bajaj CT110

₹ 67,284

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Platina 110

Bajaj Platina 110

₹ 69,284 - 74,214

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Dominar 250

Bajaj Dominar 250

₹ 1.77 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar 150

Bajaj Pulsar 150

₹ 1.05 - 1.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Avenger 400

Bajaj Avenger 400

₹ 1.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125

₹ 85,677 - 91,610

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:1 लीटर डीजल में बस इतना ही दौड़ पाई टाटा सिएरा, लेने से पहले जान लो रियल माइलेज

कंपनी ने आगे बताया कि जनवरी 2026 में कुल कमर्शियल व्हीकल की बिक्री पिछले साल इसी महीने के 52,627 यूनिट्स की तुलना में 71,127 यूनिट्स रही, जो 35% ज्यादा है। कंपनी ने कहा कि घरेलू बाज़ार में कमर्शियल व्हीकल की बिक्री जनवरी 2025 के 37,060 यूनिट्स की तुलना में 47,248 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट जनवरी 2025 के 15,567 यूनिट्स की तुलना में 53% ज्यादा होकर 23,879 यूनिट्स रहा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Bajaj Bajaj Auto Bajaj Pulsar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।