इस कंपनी के टू-व्हीलर पर ऐसे टूटे ग्राहक, 4.77 लाख से ज्यादा यूनिट खरीद डालीं; 25% की शानदार ग्रोथ मिली
नए साल 2026 की शुरुआती ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी शानदार हुई है। एक तरफ जहां सभी फोर-व्हीलर कंपनियों को सालाना आधार पर ग्रोथ मिली। तो दूसरी तरफ इसमें टू-व्हीलर कंपनी भी पीछे नहीं है। दरअसल, बजाज ऑटो लिमिटेड को जनवरी में उसकी कुल बिक्री में 25% की बढ़ोतरी मिली है, जो पिछले साल इसी महीने के 3,81,040 यूनिट्स की तुलना में 4,77,422 यूनिट्स रही। बजाज के लिए इस साल की इससे शानदार शुरूआत नहीं हो सकती थी।
बजाज ऑटो लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि पिछले महीने कुल घरेलू बिक्री 2,61,975 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2,08,359 यूनिट्स थी, जो 26% ज्यादा है। कंपनी को घरेलू बाजार में टू-व्हीलर की बिक्री जनवरी 2025 के 1,71,299 यूनिट्स की तुलना में 2,14,727 यूनिट्स रही, जो 25% की बढ़ोतरी है। कंपनी ने बताया कि टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट पिछले साल इसी महीने के 1,57,114 यूनिट्स की तुलना में पिछले महीने 22% बढ़कर 1,91,568 यूनिट्स हो गया।
कंपनी ने आगे बताया कि जनवरी 2026 में कुल कमर्शियल व्हीकल की बिक्री पिछले साल इसी महीने के 52,627 यूनिट्स की तुलना में 71,127 यूनिट्स रही, जो 35% ज्यादा है। कंपनी ने कहा कि घरेलू बाज़ार में कमर्शियल व्हीकल की बिक्री जनवरी 2025 के 37,060 यूनिट्स की तुलना में 47,248 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट जनवरी 2025 के 15,567 यूनिट्स की तुलना में 53% ज्यादा होकर 23,879 यूनिट्स रहा।
