बजाज ऑटो के इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर की बढ़ी डिमांड, कंपनी सिर्फ 75% ऑर्डर ही कर पा रही पूरी

बजाज के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जरूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी न होने के कारण कंपनी सभी ऑर्डर को समय पर पूरा नहीं कर पा रही है।

बजाज ऑटो को अपने ऑर्डर्स को समय से पूरा करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कंपनी के पास फिलहाल इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि वह सभी ऑर्डर को समय पर पूरा कर सके। यह जानकारी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी के चलते वह सेट वॉल्यूम का सिर्फ 75% ही डिलीवर कर पा रही है। बजाज ऑटो के CFO दिनेश थापर ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में यह जानकारी दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रही है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से मिल रही ग्रोथ बजाज ऑटो की ग्रोथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा रोल रहा है। कंपनी की प्रेस रिलीज के मुताबिक तिमाही में उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो बढ़कर करीब 2 लाख यूनिट पर पहुंच गया। एक साल पहले यह आंकड़ा 82,000 यूनिट था। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के डोमेस्टिक रेवेन्यू में करीब एक-तिहाई हिस्सेदारी रखते हैं। यह ग्रोथ ऐसे समय में आई है, जब कंपनी को सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सेल और उनसे होने वाला रेवेन्यू पिछले साल इसी टाइन पीरियड के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो गया। कंपनी के मुताबिक, वह ऐसी मांग को पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ा रही है, जिसे फिलहाल पूरा नहीं कर पा रही है।

चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की शानदार सेल बजाज के इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक ने भी इस तिमाही में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा रही और रेवेन्यू 2,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि मांग ज्यादा होने और सप्लाई सीमित रहने के कारण प्रोडक्शन पर प्रेशर बना हुआ है। अब घरेलू बाजार के साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करने के लिए भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। यह समस्या नई नहीं है। जुलाई में अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे पेश करते समय भी कंपनी ने बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग उसकी प्रोडक्श कैपेसिटी से ज्यादा है। उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर डोमेस्टिक रेवेन्यू में करीब 30% था, जो अब बढ़कर लगभग एक-तिहाई हो गया है।

कीमतें बढ़ाने की भी एक सीमा थापर ने कीमतों को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही। रॉयटर्स के मुताबिक, कंपनी को यह देखना होगा कि बाजार में ग्राहक कीमतों में कितनी बढ़ोतरी स्वीकार कर सकते हैं। अब तक कीमतों में बदलाव, ज्यादा प्रीमियम मॉडल की बिक्री और अनुकूल करेंसी से कंपनी को फायदा मिला है। इन कारणों और कॉस्ट पर कंट्रोल की मदद से कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20.9% पर बना रहा।