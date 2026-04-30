बजट में आई Bajaj Pulsar NS400Z, ग्राहकों की सीधे 24500 रुपये तक का फायदा

Apr 30, 2026 05:39 pm IST

बजाज ऑटो ने अपनी फ्लैगशिप नेकेड मोटरसाइकिल- Bajaj Pulsar NS400Z का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। बाइक का नया वर्जन 349 सीसी इंजन से लैस है। इस अपडेट के बाद मोटरसाइकिल 18% जीएसटी ब्रैकेट में आ गई है।

बजाज पल्सर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बजाज ऑटो ने अपनी फ्लैगशिप नेकेड मोटरसाइकिल- Bajaj Pulsar NS400Z का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। बाइक का नया वर्जन 349 सीसी इंजन से लैस है। इस अपडेट के बाद मोटरसाइकिल 18% जीएसटी ब्रैकेट में आ गई है। इससे इसकी कीमत में कमी आई है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,80,092 रुपये रखी गई है।

कंपनी का कहना है कि अपडेटेड NS400Z से ग्राहकों को 24,500 रुपये तक की बचत हो रही है। यह बचत न केवल कम एक्स-शोरूम कीमत के कारण है, बल्कि इंश्योरेंस प्रीमियम और रेजिस्ट्रेशन चार्ज में कमी के कारण भी है। अफोर्डेबल होने से बजाज की यह फ्लैगशिप पल्सर अब ज्यादा लोगों के बजट में आ गई है।

जबर्दस्त हैं इस पल्सर के फीचर बाइक में ऑफर किया जा रहा नया 349cc इंजन 9,000rpm पर 40.6bhp की ताकत और 7,500rpm पर 33.2Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। इससे इस बाइक को राइड करने का एक्सपीरियंस जबर्दस्त हो जाता है। बजाज का दावा है कि इसका पावर-टू-वेट रेशियो 247PS प्रति टन है, जो इस सेगमेंट में इसकी स्पोर्टी इमेज को और मजबूत करता है।

NS400Z अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर्स से लैस मोटरसाइकिल्स में से एक बनी हुई है। इसमें चार राइड मोड- क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल-चैनल ABS, रेडियल टायर और ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल कंसोल दिए गए हैं। यह मोटरसाइकिल ब्रैंड के NS प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो अपनी अग्रेसिव स्टाइलिंग, बेहतरीन हैंडलिंग और डेली यूज के लिए जानी जाती है।

चेतक को किया अपडेट बजाज चेतक स्कूटर रेंज में तगड़ा अपडेट हुआ है। कंपनी अपनी पूरी रेंज में नए फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है। साथ ही, बजाज चेतक रेंज अब 'C सीरीज' के नाम से जानी जाएगी। इसमें C 35, C 30 और C 25 शामिल हैं। इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत फ्लैगशिप मॉडल C 35 01 में गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन है। यह फीचर उस पुराने मैपिंग सिस्टम की जगह लेगा, जो पहले इस स्कूटर में दिया जाता था।