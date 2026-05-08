बजाज पल्सर को खरीदना हुआ सस्ता, कंपनी ने पूरी रेंज पर ₹3000 रुपए घटाए; देखें इसकी प्राइस लिस्ट
कंपनी ने अपनी पल्सर की रेंज को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें यूथ को पसंद आने वाले नए कलर्स और अपडेटेड ग्राफिक्स जोड़े हैं, जिससे यह और भी ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगती है। इस बदलाव से यह पक्का होता है कि राइडर्स को अब एक ज्यादा एडवांस्ड और फीचर्स से भरपूर एक्सपीरियंस मिलेगा।
बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपनी पल्सर 125 मोटरसाइकिल पर लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर पेश किया है। इससे भारत की पसंदीदा परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल की वैल्यू और भी बढ़ गई है। दरअसल, पल्सर 125 रेंज, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 87,255 रुपए है, अब कुछ समय के लिए इसे 3,000 रुपए की छूट के साथ खरीदा जा सकता है। यह उन राइडर्स के लिए एक और भी शानदार ऑप्शन बन गया है, जो एक भरोसेमंद के साथ आसानी से मिलने वाली परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहते हैं।
कंपनी ने अपनी पल्सर की रेंज को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें यूथ को पसंद आने वाले नए कलर्स और अपडेटेड ग्राफिक्स जोड़े हैं, जिससे यह और भी ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगती है। इस बदलाव से यह पक्का होता है कि राइडर्स को अब एक ज्यादा एडवांस्ड और फीचर्स से भरपूर एक्सपीरियंस मिलेगा। खास बात ये है कि इसके लिए ग्राहकों को परफॉर्मेंस, कम्फर्ट और रिलायबिलिटी जैसी क्वालिटी से समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Pulsar 125
₹ 85,677 - 91,610
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
Hero HF Deluxe
₹ 55,992 - 66,382
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
|बजाज पल्सर 125 निओस डिस्क की कीमतें
|प्रदेश
|एक्स-शोरूम कीमत
|उत्तर प्रदेश
|85,509 रुपए
|हरियाणा
|86,181 रुपए
|मध्य प्रदेश
|86,335 रुपए
|बिहार
|86,612 रुपए
|पंजाब
|87,255 रुपए
|दिल्ली
|87,255 रुपए
|हिमाचल प्रदेश
|87,255 रुपए
|चंडीगढ़
|87,255 रुपए
|जम्मू-कश्मीर
|87,255 रुपए
|पश्चिम बंगाल
|87,255 रुपए
|राजस्थान
|87,279 रुपए
|छत्तीसगढ़
|87,527 रुपए
|झारखंड
|87,892 रुपए
|तेलंगाना
|88,081 रुपए
|महाराष्ट्र
|88,146 रुपए
|गुजरात
|88,176 रुपए
|कर्नाटक
|88,329 रुपए
|उत्तराखंड
|88,376 रुपए
|आंध्र प्रदेश
|88,718 रुपए
|अंडमान
|89,698 रुपए
|गोवा
|89,757 रुपए
|तमिलनाडु
|89,757 रुपए
|ओडिशा
|89,763 रुपए
|मेघालय
|89,993 रुपए
|नगालैंड
|90,465 रुपए
|अरुणाचल प्रदेश
|90,524 रुपए
|पांडिचेरी
|90,524 रुपए
|मणिपुर
|90,701 रुपए
|मिजोरम
|90,701 रुपए
|असम
|90,707 रुपए
|केरल
|90,772 रुपए
|त्रिपुरा
|91,173 रुपए
बजाज पल्सर का इंजन
बजाज पल्सर 125 में 124.4cc का सिंगल-सिलिंडर एयर-कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व वाला DTS-i इंजन दिया गया है, जो कि 8500 आरपीएम पर 11.8 पीएस की पावर और 6500 आरपीएम पर 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। साथ ही, इसमें सेल्फ स्टार्ट के साथ-साथ इमरजेंसी के लिए किक स्टार्ट की सुविधा भी मिलती है। इसका माइलेज 57Kmpl तक है।
बजाज पल्सर के फीचर्स
पल्सर को भारत की सबसे भरोसेमंद परफॉर्मेंस मोटरसाइकल सीरीज माना जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल/SMS अलर्ट, डिस्क ब्रेक, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, USB चार्जिंग समेत अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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