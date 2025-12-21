तैयार हो जाइए! जल्द बजाज, एथर और यामाहा लाने वाले हैं नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, मार्केट में मचेगी हलचल

संक्षेप: Electric Scooters: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कंपनियां अलग-अलग बजट सेगमेंट में नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों और पर्यावरण को लेकर जागरूकता के चलते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी को देखते हुए कंपनियां अलग-अलग बजट सेगमेंट में नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। आने वाले समय में बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और यामाहा भारतीय मार्केट में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने वाली हैं। आइए जानते तीनों कंपनियों के ऐसे ही मोस्ट-अवेटेड इलेकट्रिक स्कूटरों के बारे में विस्तार से।

बजाज चेतक फेसलिफ्ट बजाज ऑटो अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर Chetak के नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है। मौजूदा समय में बजाज चेतक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में शामिल है। कई बार सेल्स चार्ट में टॉप पर भी रही है। नई जनरेशन चेतक को 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, जिसमें नया टेललैंप, रियर टायर हगर, फ्लैट सीट और नया स्विचगियर नजर आया है। स्कूटर के पावरट्रेन में बदलाव नहीं होगा। यह एक बार चार्ज करने पर करीब 150 किलोमीटर की रेंज दे सकता है।

एथर अपकमिंग स्कूटर दूसरी ओर एथर एनर्जी भी अपने पोर्टफोलियो को विस्तार देने की तैयारी में है। कंपनी ने इस साल अगस्त में अपनी नई EL प्लेटफॉर्म को पेश किया था जिस पर आने वाले समय में कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म की खास बात एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) और इंटीग्रेटेड ऑन-बोर्ड चार्जर के साथ नया चार्ज ड्राइव कंट्रोलर है। कंपनी का पहला EL प्लेटफॉर्म बेस्ड स्कूटर 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता है।