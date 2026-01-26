Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Bajaj and TVS Lead Record Breaking Motorcycle Exports in 2025, check all details
75% विदेशी ले रहे इन 2 इंडियन कंपनियों की बाइक्स, देश के बाहर रिकॉर्डतोड़ 43 लाख यूनिट सेल; नहीं थम रही डिमांड

75% विदेशी ले रहे इन 2 इंडियन कंपनियों की बाइक्स, देश के बाहर रिकॉर्डतोड़ 43 लाख यूनिट सेल; नहीं थम रही डिमांड

संक्षेप:

पिछले साल 2025 में रिकॉर्डतोड़ मोटरसाइकिलों का एक्सपोर्ट हुआ। इसमें बजाज (Bajaj) और TVS ने मिलकर 43 लाख+ यूनिट्स विदेश भेजीं। ग्लोबल मार्केट में 75% विदेशी इन 2 इंडियन कंपनियों की बाइक्स ले रहे हैं।

Jan 26, 2026 04:19 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत की दोपहिया इंडस्ट्री के लिए साल 2025 एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ है। खासकर मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2025 में भारतीय कंपनियों ने 43 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें विदेशों में एक्सपोर्ट कीं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस शानदार उपलब्धि में बजाज ऑटो (Bajaj Auto) और TVS मोटर कंपनी का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कुल एक्सपोर्ट का लगभग 75% हिस्सा अपने नाम किया।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
TVS Zest 110

TVS Zest 110

₹ 70,600 - 75,500

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Avenger 400

Bajaj Avenger 400

₹ 1.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 86,378 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

तेजी से बढ़ा एक्सपोर्ट

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यह ग्रोथ और भी खास लगने लगती है। 2017 में एक्सपोर्ट 23 लाख यूनिट रहा, जो 2019 (कोरोना से पहले) में 31 लाख यूनिट था। 2020 में कोविड की वजह से गिरावट दर्ज की गई। लेकिन, 2021 में ही पुराना रिकॉर्ड पार हो गया। 2025 में आंकड़ा 43 लाख यूनिट (+27% YoY ग्रोथ) पहुंच गया, यानी 2025 का एक्सपोर्ट न सिर्फ पिछले साल से 27% ज्यादा रहा, बल्कि कोरोना से पहले के पीक लेवल से भी करीब 40% ज्यादा है।

कौन-से देश खरीद रहे भारतीय मोटरसाइकिल

भारतीय मोटरसाइकिलों की डिमांड अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही। लैटिन अमेरिका में कोलंबिया और ब्राजील सबसे बड़े बाजार बनकर उभरे। अफ्रीका में नाइजीरिया जैसे देशों से जबरदस्त डिमांड देखी गई। वहीं, एशिया में नेपाल और फिलीपींस लगातार मजबूत इंपोर्टर बने हुए हैं। कम कीमत, मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी और आसान मेंटेनेंस ने भारतीय बाइक्स को इन देशों में बेहद लोकप्रिय बना दिया है।

बजाज और TVS का दबदबा

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) का मार्केट शेयर 43% रहा। वहीं, एक्सपोर्ट 19 लाख यूनिट तक पहुंच गया। 2024 में 16 लाख यूनिट रही। पल्सर (Pulsar), बॉक्सर (Boxer) और डिस्कवर (Discover) जैसी बाइक्स की जबरदस्त डिमांड रही।

ये भी पढ़ें:ऑल्टो, वैगनआर, सेलेरियो और एस-प्रेसो पर 100% रोड़ टैक्स की छूट; देखें डिटेल

TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने 29% मार्केट शेयर हासिल किया। कंपनी ने 13 लाख यूनिट एक्सपोर्ट किया और 2024 में 9 लाख यूनिट एक्सपोर्ट किया। अपाचे (Apache) और रेडर (Raider) जैसी बाइक्स ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनाई। इन दोनों कंपनियों ने अलग-अलग देशों की जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट किया, जिससे बिक्री को और रफ्तार मिली।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi TVS IQube Bajaj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।