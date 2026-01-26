75% विदेशी ले रहे इन 2 इंडियन कंपनियों की बाइक्स, देश के बाहर रिकॉर्डतोड़ 43 लाख यूनिट सेल; नहीं थम रही डिमांड

संक्षेप: पिछले साल 2025 में रिकॉर्डतोड़ मोटरसाइकिलों का एक्सपोर्ट हुआ। इसमें बजाज (Bajaj) और TVS ने मिलकर 43 लाख+ यूनिट्स विदेश भेजीं। ग्लोबल मार्केट में 75% विदेशी इन 2 इंडियन कंपनियों की बाइक्स ले रहे हैं।

Jan 26, 2026 04:19 pm IST

भारत की दोपहिया इंडस्ट्री के लिए साल 2025 एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ है। खासकर मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2025 में भारतीय कंपनियों ने 43 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें विदेशों में एक्सपोर्ट कीं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस शानदार उपलब्धि में बजाज ऑटो (Bajaj Auto) और TVS मोटर कंपनी का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कुल एक्सपोर्ट का लगभग 75% हिस्सा अपने नाम किया।

तेजी से बढ़ा एक्सपोर्ट

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यह ग्रोथ और भी खास लगने लगती है। 2017 में एक्सपोर्ट 23 लाख यूनिट रहा, जो 2019 (कोरोना से पहले) में 31 लाख यूनिट था। 2020 में कोविड की वजह से गिरावट दर्ज की गई। लेकिन, 2021 में ही पुराना रिकॉर्ड पार हो गया। 2025 में आंकड़ा 43 लाख यूनिट (+27% YoY ग्रोथ) पहुंच गया, यानी 2025 का एक्सपोर्ट न सिर्फ पिछले साल से 27% ज्यादा रहा, बल्कि कोरोना से पहले के पीक लेवल से भी करीब 40% ज्यादा है।

कौन-से देश खरीद रहे भारतीय मोटरसाइकिल

भारतीय मोटरसाइकिलों की डिमांड अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही। लैटिन अमेरिका में कोलंबिया और ब्राजील सबसे बड़े बाजार बनकर उभरे। अफ्रीका में नाइजीरिया जैसे देशों से जबरदस्त डिमांड देखी गई। वहीं, एशिया में नेपाल और फिलीपींस लगातार मजबूत इंपोर्टर बने हुए हैं। कम कीमत, मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी और आसान मेंटेनेंस ने भारतीय बाइक्स को इन देशों में बेहद लोकप्रिय बना दिया है।

बजाज और TVS का दबदबा

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) का मार्केट शेयर 43% रहा। वहीं, एक्सपोर्ट 19 लाख यूनिट तक पहुंच गया। 2024 में 16 लाख यूनिट रही। पल्सर (Pulsar), बॉक्सर (Boxer) और डिस्कवर (Discover) जैसी बाइक्स की जबरदस्त डिमांड रही।