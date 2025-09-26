Bajaj Absorbs GST Price Hike For Pulsar NS400Z And Dominar 400 GST ने इन 2 मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाईं, लेकिन कंपनी उठाएगी पूरा खर्च; ग्राहकों को नहीं देने होंगे रुपए, Auto Hindi News - Hindustan
GST ने इन 2 मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाईं, लेकिन कंपनी उठाएगी पूरा खर्च; ग्राहकों को नहीं देने होंगे रुपए

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या GST काउंसिल 350cc+ कैपिसटी वाली बाइक्स पर GST बढ़ाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है। क्योंकि जब लग्जरी कारों पर GST 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है, तो 350cc+ कैपेसिटी वाली बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% करने से हजारों लोग निराश हैं।

सरकार ने GST में बड़ा फेरबदल किया है। अब 350cc तक की बाइक्स पर GST दर घटाकर 18% कर दी गई है, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक्स पर अब 40% की हाई दर से कर लगेगा। इससे उन लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा जो 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक्स खरीदने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, पल्सर NS400Z या डोमिनार 400 खरीदने की सोच रहे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजाज ने हाई GST दर से जुड़ी पूरी कॉस्ट उठाने का फैसला किया है।

पल्सर NS400Z, डोमिनार 400 की कीमतें नहीं बदली

बजाज पल्सर NS400Z अपनी कैटेगरी में सबसे अफॉर्डेबल बाइक्स में से एक है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.93 लाख रुपए है। इस पर 31% (28% GST + 3% सेस) से बढ़ाकर 40% की एकसमान GST दर करने के साथ, पल्सर NS400Z पर प्रभावी वृद्धि लगभग 13,000 रुपए होगी। हालांकि, बजाज द्वारा GST वृद्धि का पूरा खर्च उठाने के बाद, बाइक पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, बजाज स्पेशल फेस्टिव ऑफर का भी फायदा मिलेगा।

डोमिनार 400 भी GST से पहले की कीमत 2.39 लाख रुपए पर उपलब्ध रहेगी। ग्राहकों को बढ़ी हुई GST दर से बचाने के साथ-साथ, बजाज का यह फैसला फेस्टिव सीजन में बिक्री को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। बजाज बाइक अपनी अफॉर्डेबल कीमतों के लिए जानी जाती हैं। बढ़ी हुई लागत को वहन करने का फैसला इस स्थिति को बनाए रखने में मदद करेगा। हालाँकि, इस ऑफर के कब तक जारी रहने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके पूरे फेस्टिव सीजन तक जारी रहने की संभावना है।

बजाज के बिक्री आंकड़ों पर नजर डालें तो, जुलाई 2025 में पल्सर NS400Z ने 1160 यूनिट का योगदान दिया। यह उस महीने कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 0.89% है। जुलाई में डोमिनार 400 की बिक्री 632 यूनिट की रही, जो कुल बिक्री का 0.49% है। 350cc से 450cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में पल्सर NS400Z और डोमिनार 400 की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 1.36% और 0.74% है। बढ़ी हुई GST लागत को वहन करके बजाज ने सुनिश्चित किया है कि इन बाइक्स की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़े।

भारत में तैयार बाइक्स के लिए बजाज की रणनीति

बजाज ने भारत में तैयार 400cc ट्रायम्फ और KTM बाइक्स की बढ़ी हुई GST लागत को भी पूरी तरह से वहन करने का फैसला किया है। 350cc-450cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में इनकी बाजार हिस्सेदारी ज्यादा है। जुलाई में ट्रायम्फ 400 बाइक्स और KTM 390 बाइक्स ने क्रमशः 3,538 और 1,507 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 4.15% और 1.77% है। 400cc ट्रायम्फ, KTM, पल्सर और डोमिनार की कुल बाजार हिस्सेदारी लगभग 8% है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

कुछ अन्य बाइक कंपनियों ने भी अपनी इंडिया-मेड बाइक्स पर बढ़ी हुई GST लागत को वहन करने का ऑप्शन चुना है। अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 जैसे प्रासंगिक उदाहरण हैं, जो पहले की कीमतों पर ही उपलब्ध रहेंगी। इसी तरह, BSA गोल्ड स्टार 650 पहले 500 खरीदारों के लिए GST से पहले की कीमतों पर उपलब्ध होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या GST काउंसिल 350cc+ कैपिसटी वाली बाइक्स पर GST बढ़ाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है। क्योंकि जब लग्जरी कारों पर GST 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है, तो 350cc+ कैपेसिटी वाली बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% करने से हजारों लोग निराश हैं।

