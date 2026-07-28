भारत में लॉन्च हुआ यह देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिलेगी 260 km की रेंज; कीमत सिर्फ ₹1.25 लाख

देसी टू-व्हीलर निर्माता अवोरे इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक 'अवोरे इलेक्ट्रिक EX' को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बाइक का अनावरण किया है।

अवोरे इलेक्ट्रिक EX स्कूटर लॉन्च

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₹ 2,012 /माह से शुरू

देसी टू-व्हीलर निर्माता अवोरे इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक 'अवोरे इलेक्ट्रिक EX' को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बाइक का अनावरण किया है। कंपनी ने इसे तीन वैरिएंट्स EX 2S, EX 2 और EX 1 में पेश किया है। इस शानदार बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,24,999 रुपये रखी गई है। इस बाइक को खासतौर पर भारतीय लोगों की जरूरतों, रोजमर्रा के इस्तेमाल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आइए जानते हैं इस स्कूटर के बारे में विस्तार से।

क्या है इस बाइक की खासियत अवोरे इलेक्ट्रिक का मानना है कि इंटेलिजेंस सिर्फ बाइक का एक फीचर नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद होनी चाहिए। इसी सोच के साथ कंपनी ने 'इंटेलिजेंस बियोंड मोशन' टैगलाइन के तहत इस बाइक को डिजाइन किया है। इसका लुक और डिजाइन बहुत ही आकर्षक है जो भारतीय राइडर्स को काफी पसंद आएगा। इसमें डुअल-टोन स्टाइलिंग और सिग्नेचर टैंक लाइट्स दी गई हैं। ग्राहकों को इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों राइडिंग मोड मिलते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बिना रेयर-अर्थ-फ्री वाली पीएमएसएम (PMSM) मोटर का इस्तेमाल हुआ है। यह मोटर वैरिएंट के हिसाब से 7.5 kW से 10.5 kW तक की अधिकतम पावर देती है। इसके अलावा, सभी वैरिएंट्स में 250 Nm का पीक व्हील टॉर्क मिलता है। स्पीड के मामले में EX 2S वैरिएंट 114 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड पकड़ सकता है। वहीं, EX 2 और EX 1 वैरिएंट्स 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ते हैं। बेहतर बैलेंस और हैंडलिंग के लिए इसमें नया ड्राइव लिंक आर्म दिया गया है।

260 किमी का मिलेगा रेंज रेंज और चार्जिंग की चिंता खत्म करने के लिए इस बाइक में बड़ी बैटरी दी गई है। बता दें कि EX 2S वैरिएंट 260 किमी और EX 2 वैरिएंट 255 किमी की रेंज देता है। वहीं, EX 1 वैरिएंट एक बार चार्ज होने पर 160 किमी तक चलता है। बाइक में 1500W का ऑनबोर्ड फास्ट चार्जर दिया गया है। इसे घर के सामान्य 5A या 15A वाले सॉकेट में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी लगभग 2 घंटे में 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है। वहीं, फुल चार्ज होने में इसे करीब 4 घंटे लगते हैं।