नई कार है? इन 5 एक्सेसरीज पर गलती से भी पैसा मत उड़ाइए, बाद में पड़ेगा पछताना

नई कार है? इन 5 एक्सेसरीज पर गलती से भी पैसा मत उड़ाइए, बाद में पड़ेगा पछताना

संक्षेप:

Accessories: आफ्टरमार्केट में हजारों तरह के कार एक्सेसरीज मिल जाते हैं जो बेहतर कम्फर्ट, सेफ्टी और स्टाइल का दावा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से कई एक्सेसरीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं होतीं।

Dec 15, 2025 05:15 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपने हाल ही में नई कार खरीदी है या काफी समय से कार चला रहे हैं, तो उसे एक्सेसराइज कराने का मन जरूर करता होगा। आफ्टरमार्केट में हजारों तरह के कार एक्सेसरीज मिल जाते हैं जो बेहतर कम्फर्ट, सेफ्टी और स्टाइल का दावा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से कई एक्सेसरीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं होतीं। वैसे भी नई कार पहले ही साल में करीब 20 पर्सेंट तक वैल्यू खो देती है। ऐसे में बेकार एक्सेसरीज पर पैसा खर्च करना अक्सर समझदारी भरा फैसला नहीं होता। आइए जानते हैं ऐसी पांच कार एक्सेसरीज के बारे में जिनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

फैंसी और भारी सीट कवर

आजकल ज्यादातर कारें फैक्ट्री-फिटेड अच्छी क्वालिटी की सीट्स के साथ आती हैं। इसके बावजूद कई लोग सिर्फ लुक्स के लिए महंगे और ज्यादा डिजाइन वाले सीट कवर लगवा लेते हैं। ये देखने में अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन कम्फर्ट में कोई खास इजाफा नहीं करते। कई बार ये सीट्स की असली ग्रिप और फील भी खराब कर देते हैं।

आफ्टरमार्केट TPMS डिवाइस

डैशकैम की तरह ही अब आफ्टरमार्केट TPMS का चलन भी बढ़ रहा है। सस्ते TPMS डिवाइस रियल-टाइम टायर प्रेशर दिखाने का दावा करते हैं लेकिन इनकी रीडिंग अक्सर सही नहीं होती। खासकर बाहर से फिट होने वाले TPMS सेंसर जल्दी खराब हो सकते हैं और गलत जानकारी देकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।

रूफ कैरियर या रूफ रैक

रूफ कैरियर देखने में भले ही एडवेंचर फील देते हों लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। ये गाड़ी पर अतिरिक्त वजन डालते हैं जिससे माइलेज कम होता है और हवा की आवाज भी बढ़ जाती है। कई मामलों में पुलिस या RTO ऐसे अनऑथराइज्ड एक्सेसरीज पर चालान भी काट सकती है।

LED एंबिएंट लाइटिंग स्ट्रिप्स

केबिन को स्टाइलिश बनाने के लिए कई लोग जरूरत से ज्यादा LED लाइट्स लगवा लेते हैं। ये सिर्फ दिखावे के काम आती हैं। ये न तो सेफ्टी बढ़ाती हैं न ही कार की परफॉर्मेंस। उल्टा ये कार की बैटरी पर एडिशनव दबाव डाल सकती हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

