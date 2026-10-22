सरकार की बड़ी तैयारी, नई कारों के लिए जरूरी हो सकता है ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम

गाड़ियों की सेफ्टी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नए सेफ्टी नियमों पर विचार कर रहा है। इसके तहत सभी नए कार मॉडल में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम देना जरूरी हो सकता है।

गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। देश में आने वाले समय में नई कारों की सेफ्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) नए सेफ्टी नियमों पर विचार कर रहा है। इसके तहत अक्टूबर 2030 से सभी नए कार मॉडल में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) देना जरूरी हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पुराने मॉडल वाली गाड़ियों के लिए कंपनियों को अक्टूबर 2032 तक का समय मिल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री अलग-अलग सेफ्टी टेक्नोलॉजी और उनकी प्रस्तावित टाइमलाइन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।

क्या है ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम? ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का एक बेहद जरूरी फीचर है। यह सिस्टम संभावित कोलिजन यानी टक्कर के खतरे को पहले ही भांप लेता है और ड्राइवर को अलर्ट कर सकता है। खास बात है कि जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम अपने आप ब्रेक भी लगा सकता है। इसका मकसद एक्सीडेंट के खतरे को कम करना है। रिपोर्ट की मानें, तो अक्टूबर 2030 से लॉन्च होने वाले सभी नए कार मॉडल में यह सिस्टम अनिवार्य करने का प्रोपोजल है। वहीं, जो मॉडल इस डेट से पहले बाजार में आ चुके होंगे और आगे मैन्युफैक्चर होते रहेंगे, उन्हें इस सिस्टम को गाड़ियों में ऑफर करने के लिए अक्टूबर 2032 तक का समय मिल सकता है।

टैक्सी में भी बढ़ सकते हैं सेफ्टी फीचर्स प्रस्तावित नियमों में टैक्सी की सेफ्टी पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है। टैक्सी ड्राइवर अक्सर लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं, जिससे थकान और नींद आने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में ड्राइवर की नींद पहचानने वाला अलर्ट सिस्टम और लेन को मॉनिटर करने वाला फीचर काम का साबित हो सकता है। वहीं, लेन-कीपिंग असिस्ट गाड़ी को अनजाने में अपनी लेन से बाहर जाने से रोकने में मदद करता है।

ट्रक और बसों के लिए जनवरी 2027 से नियम रिपोर्ट के अनुसार, ट्रक और बसों के नए मॉडल के लिए जनवरी 2027 से AEBS अनिवार्य करने की प्लानिंग है। इनके लिए ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, मूविंग-ऑफ इन्फर्मेशन (गाड़ी चलने पर आसपास के खतरे की जानकारी देने वाला सिस्टम), ड्राइवर ड्राउजीनेस एंड अलर्ट फीचर और लेन डिपार्चर वॉर्निंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए जा रहे हैं।

क्या 2030 से हर कार में होगा यह फीचर? रिपोर्ट में बताए गए प्रस्ताव के अनुसार अक्टूबर 2030 की डेडलाइन नए कार मॉडल पर लागू होगी। जबकि, पहले से बाजार में मौजूद मॉडल को अक्टूबर 2032 तक का समय मिल सकता है। नए रूल्स का स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट , अलग-अलग व्हीकल कैटेगरी पर इनका असर और सभी फीचर्स की डेडलाइन मिनिस्ट्री के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगी।