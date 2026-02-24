ड्राइविंग के दौरान फोन या लैपटॉप भी चला पाएंगे, कार खुद ही ड्राइव हो जाएगी; नई टेक्नोलॉजी हो रही तैयार
गाड़ियों में टेक्नोलॉजी को लेकर कई इनोवेशन हो चुके हैं। वहीं, अब इसमें नई ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को जोड़ने की तैयारी है। दरअसल, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, ऑटोमेकर ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में एक बड़े कदम की ओर बढ़ रहे हैं। वे ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो ड्राइवरों का ध्यान सड़क से हटा सकें।
फोर्ड मोटर कर रही टेक पर काम
पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स को बेहतर बनाया है, जो स्पीड और स्टीयरिंग को ऑटोमैटिकली मैनेज करते हैं। ऐसे में अब आइज-ऑफ फंक्शनैलिटी को चालू करना अगला फेज हो सकता है, जिससे नए मोनेटाइजेशन के मौकों के जरिए ऑटोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में मदद मिल सकती है। फोर्ड मोटर 2028 से सस्ते इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर आइज-ऑफ सिस्टम लाने का प्लान बना रही है। फोर्ड के चीफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिजिटल और डिजाइन ऑफिसर, डग फील्ड ने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी ड्राइवरों का समय सस्ते में बचा सकती है।
लेवल 2 सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम
हालांकि, इंडस्ट्री में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या लेवल 3 ऑटोनॉमस ड्राइविंग (आइज-ऑफ) प्रैक्टिकल है। कुछ एग्जीक्यूटिव और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंसान और गाड़ी के बीच कंट्रोल बदलना भरोसे लायक नहीं या असुरक्षित है, और इससे मुश्किल लायबिलिटी पर सवाल उठते हैं। दूसरे सवाल उठाते हैं कि क्या कंज्यूमर की काफी डिमांड ज्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट को सही ठहराएगी। एक दशक पहले अनुमान था कि अब तक ऑटोनॉमस गाड़ियां बड़े पैमाने पर होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी, लागत और नियमों की चुनौतियों ने तरक्की में देरी की है।
ऑटोमेकर्स ने इसके बजाय लेवल 2 सिस्टम को बेहतर बनाया है, जिसमें लगातार ड्राइवर की निगरानी की जरूरत होती है, जैसे टेस्ला का फुल सेल्फ-ड्राइविंग फीचर इसका बड़ा उदाहरण है। फोर्ड के अलावा, जनरल मोटर्स और होंडा मोटर ने लेवल 3 प्लान की घोषणा की है। मैकिन्से सर्वे के अनुसार, सिर्फ़ हाईवे वाले लेवल 3 सिस्टम की डेवलपमेंट लागत 1.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जो लेवल 2 की लागत से लगभग दोगुनी है।
कुछ कंपनियों ने लागत के कारण लेवल 3 के लक्ष्यों को कम कर दिया है। इसके बजाय लेवल 2 क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। मर्सिडीज-बेंज, जो अब तक US में लेवल 3 देने वाली एकमात्र ऑटोमेकर है, उसने हाल ही में सीमित स्पीड, हालात और मांग पर असर डालने वाली भौगोलिक पाबंदियों के कारण अपने प्रोग्राम को रोक दिया है। कंपनी अब शहर की सड़कों के लिए सुपरवाइज्ड ऑटोनॉमस फीचर को प्राथमिकता देती है और आने वाले सालों में एक अपग्रेडेड लेवल 3 की योजना बना रही है।
कई कंपनियों ने लेवल 3 टेक को रोका
स्टेलंटिस ने भी कथित तौर पर ज्यादा खर्च, तकनीकी रुकावटों और ग्राहकों की अनिश्चित दिलचस्पी के कारण लेवल 3 की कोशिशों को रोक दिया है। टेस्ला पर्सनल गाड़ियों के लिए लेवल 3 के बजाय पूरी तरह से ऑटोनॉमस ड्राइविंग पर फोकस कर रही है। साथ ही, अपनी रोबोटैक्सी सर्विस को भी बढ़ा रही है। चीनी ऑटोमेकर लेवल 3 अप्रूवल को आगे बढ़ा रहे हैं और स्टैंडर्ड के तौर पर एडवांस्ड लेवल 2 फीचर्स शामिल कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल प्राइसिंग की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
