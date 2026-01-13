SUV और टू-व्हीलर की डिमांड ने रचा इतिहास! दिसंबर की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; देखें SIAM की रिपोर्ट

संक्षेप: दिसंबर 2025 में भारतीय ऑटो बाजार की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। SIAM की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने SUV और यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। आइए इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर ने साल 2025 के आखिरी महीने में शानदार प्रदर्शन किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री में 27 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह रही यूटिलिटी व्हीकल्स यानी SUV और MPV की रिकॉर्ड डिमांड रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 27% की छलांग

SIAM के मुताबिक, दिसंबर 2025 में कार कंपनियों ने 3,99,216 पैसेंजर व्हीकल्स डीलर्स तक पहुंचाए, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 3,14,934 यूनिट्स का था, यानी सालाना आधार पर करीब 27 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली। ऑटो इंडस्ट्री बॉडी का कहना है कि ग्राहक लगातार SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मजबूत बढ़त बनी हुई है।

टू-व्हीलर सेगमेंट में भी रिकॉर्ड तेजी

केवल कार ही नहीं, बल्कि दो-पहिया वाहन सेगमेंट ने भी दिसंबर 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। दिसंबर 2025 में टू-व्हीलर की डीलर डिस्पैच 15,41,036 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी महीने के 11,05,565 यूनिट्स के मुकाबले 39 फीसदी ज्यादा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में टू-व्हीलर की डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है।

3-व्हीलर की बिक्री भी बढ़ी

3-व्हीलर सेगमेंट ने भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया। दिसंबर 2025 में इस सेगमेंट की 61,924 3-व्हीलर यूनिट्स की बिक्री हुई, जो दिसंबर 2024 के 52,733 यूनिट्स से 17 फीसदी ज्यादा है।

Q4 में भी बरकरार रहेगी ग्रोथ

SIAM का मानना है कि ऑटो सेक्टर FY 2025-26 की आखिरी तिमाही (Q4) में भी मजबूत मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा। संस्था के मुताबिक, 2025 के आखिर में सभी सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे आगे भी होलसेल और रिटेल दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले बड़े फैक्टर

SIAM ने बताया कि आने वाले महीनों में ऑटो डिमांड को कई पॉजिटिव फैक्टर सपोर्ट करेंगे, जैसे कि ईयर-एंड सेल्स ऑफर्स, मजबूत ऑर्डर बुक, वाहन फाइनेंस पर ब्याज दरों में कटौती का पूरा असर। SIAM ने यह भी कहा कि भले ही वैश्विक भू-राजनीतिक हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात ऑटो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं।

FY 2025-26 का आउटलुक पॉजिटिव