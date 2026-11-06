अक्टूबर में देश के अंदर 31.72 लाख से ज्यादा व्हीकल बिके, EV का शेयर 11.5% हुआ; 23.21 लाख+ टू-व्हीलर बिके
रिटेल सेल्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टू-व्हीलर्स की रही, जिनकी 23,21,419 यूनिट बिकीं। मंथली आधार पर इनकी बिक्री में 29.67% की वृद्धि हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 28.35% की गिरावट दर्ज की गई।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अक्टूबर 2026 सेल्स का डाटा रिलीज कर दिया है। इसके मुताबिक, भारत में कुल 31,72,466 व्हीकल की रिटेल सेल्स दर्ज की, जो सितंबर के मुकाबले 25.05% अधिक है। मंथली आधार पर हुई इस बढ़ोतरी के चलते, यह अब तक का दूसरा सबसे अच्छा अक्टूबर रहा। भले ही पिछले साल के मुकाबले इसमें 23.80% की गिरावट आई है। इस अंतर का मुख्य कारण फेस्टिवल कैलेंडर है। दरअसल, पिछले साल दिवाली अक्टूबर में थी, जबकि 2026 में यह नवंबर में पड़ रही है। धनतेरस और दिवाली (6 और 8 नवंबर) को होने के कारण, डीलर्स को उम्मीद है कि अगले महीने फेस्टिवल के दौरान डिमांड की स्थिति और साफ हो जाएगी।
अक्टूबर 2026 में ऑटो सेल्स
रिटेल सेल्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टू-व्हीलर्स की रही, जिनकी 23,21,419 यूनिट बिकीं। मंथली आधार पर इनकी बिक्री में 29.67% की वृद्धि हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 28.35% की गिरावट दर्ज की गई। पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल सेल्स 5,07,768 यूनिट की रही, जो सितंबर के मुकाबले 18.86% अधिक है, लेकिन अक्टूबर 2025 की तुलना में 14.23% कम है। इस सेगमेंट के लिए यह अब तक का तीसरा सबसे अच्छा अक्टूबर रहा।
कमर्शियल व्हीकल की सेल्स 1,15,140 यूनिट तक पहुंच गई, जिसमें मंथली बेसिस पर 11.19% और सालान आधार पर 2.29% की वृद्धि हुई। थ्री-व्हीकल की रिटेल सेल्स मंथली आधार पर 6.68% बढ़कर 1,41,420 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 3.97% अधिक है। ट्रैक्टरों की बिक्री सालाना आधार पर 3.10% बढ़कर 79,285 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि व्हील कंस्ट्रक्शन इक्युपमेंट की रिटेल सेल्स 22.07% बढ़कर 7,434 यूनिट तक पहुंच गई।
FADA का मानना है कि इस सालाना गिरावट का मुख्य कारण अक्टूबर 2025 का बहुत ऊंचा आधार है। पिछले साल, नवरात्रि और दीवाली दोनों अक्टूबर में ही पड़ गए थे। साथ ही, सितंबर 2025 में घोषित GST 2.0 दरों में कटौती के कारण डिमांड भी काफी बढ़ गई थी। इस साल, दीवाली नवंबर में आ गई है। इसका असर टू-व्हीलर्स पर देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में रिटेल सेल्स में साल-दर-साल 33.97% की गिरावट आई, जबकि शहरी बाजारों में यह गिरावट 20.77% रही। FADA को उम्मीद है कि इस डिमांड का कुछ हिस्सा नवंबर में शिफ्ट हो सकता है। पैसेंजर व्हीकल की इन्वेंट्री लगभग 43 से 45 दिनों के स्तर पर बनी रही, जो सितंबर के स्तर के बराबर ही है। एसोसिएशन को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यह घटकर 30 दिनों के स्तर पर आ जाएगी।
अक्टूबर में EV की रिकॉर्ड सेल्स
इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिटेल सेल्स लगभग 3.55 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल 44.88% की वृद्धि है। सभी व्हीकल कैटेगरी में EV की हिस्सेदारी लगभग 11.5% तक पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यह लगभग 6% थी। FADA के अनुसार, अक्टूबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल की खुदरा बिक्री ने रिकॉर्ड बनाया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें