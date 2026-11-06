अक्टूबर में देश के अंदर 31.72 लाख से ज्यादा व्हीकल बिके, EV का शेयर 11.5% हुआ; 23.21 लाख+ टू-व्हीलर बिके

रिटेल सेल्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टू-व्हीलर्स की रही, जिनकी 23,21,419 यूनिट बिकीं। मंथली आधार पर इनकी बिक्री में 29.67% की वृद्धि हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 28.35% की गिरावट दर्ज की गई।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अक्टूबर 2026 सेल्स का डाटा रिलीज कर दिया है। इसके मुताबिक, भारत में कुल 31,72,466 व्हीकल की रिटेल सेल्स दर्ज की, जो सितंबर के मुकाबले 25.05% अधिक है। मंथली आधार पर हुई इस बढ़ोतरी के चलते, यह अब तक का दूसरा सबसे अच्छा अक्टूबर रहा। भले ही पिछले साल के मुकाबले इसमें 23.80% की गिरावट आई है। इस अंतर का मुख्य कारण फेस्टिवल कैलेंडर है। दरअसल, पिछले साल दिवाली अक्टूबर में थी, जबकि 2026 में यह नवंबर में पड़ रही है। धनतेरस और दिवाली (6 और 8 नवंबर) को होने के कारण, डीलर्स को उम्मीद है कि अगले महीने फेस्टिवल के दौरान डिमांड की स्थिति और साफ हो जाएगी।

अक्टूबर 2026 में ऑटो सेल्स

रिटेल सेल्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टू-व्हीलर्स की रही, जिनकी 23,21,419 यूनिट बिकीं। मंथली आधार पर इनकी बिक्री में 29.67% की वृद्धि हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 28.35% की गिरावट दर्ज की गई। पैसेंजर व्हीकल्स की रिटेल सेल्स 5,07,768 यूनिट की रही, जो सितंबर के मुकाबले 18.86% अधिक है, लेकिन अक्टूबर 2025 की तुलना में 14.23% कम है। इस सेगमेंट के लिए यह अब तक का तीसरा सबसे अच्छा अक्टूबर रहा।

कमर्शियल व्हीकल की सेल्स 1,15,140 यूनिट तक पहुंच गई, जिसमें मंथली बेसिस पर 11.19% और सालान आधार पर 2.29% की वृद्धि हुई। थ्री-व्हीकल की रिटेल सेल्स मंथली आधार पर 6.68% बढ़कर 1,41,420 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 3.97% अधिक है। ट्रैक्टरों की बिक्री सालाना आधार पर 3.10% बढ़कर 79,285 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि व्हील कंस्ट्रक्शन इक्युपमेंट की रिटेल सेल्स 22.07% बढ़कर 7,434 यूनिट तक पहुंच गई।

FADA का मानना ​​है कि इस सालाना गिरावट का मुख्य कारण अक्टूबर 2025 का बहुत ऊंचा आधार है। पिछले साल, नवरात्रि और दीवाली दोनों अक्टूबर में ही पड़ गए थे। साथ ही, सितंबर 2025 में घोषित GST 2.0 दरों में कटौती के कारण डिमांड भी काफी बढ़ गई थी। इस साल, दीवाली नवंबर में आ गई है। इसका असर टू-व्हीलर्स पर देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में रिटेल सेल्स में साल-दर-साल 33.97% की गिरावट आई, जबकि शहरी बाजारों में यह गिरावट 20.77% रही। FADA को उम्मीद है कि इस डिमांड का कुछ हिस्सा नवंबर में शिफ्ट हो सकता है। पैसेंजर व्हीकल की इन्वेंट्री लगभग 43 से 45 दिनों के स्तर पर बनी रही, जो सितंबर के स्तर के बराबर ही है। एसोसिएशन को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यह घटकर 30 दिनों के स्तर पर आ जाएगी।