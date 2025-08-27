अमेरिकी टैरिफ का झटका! विदेश में प्लांट लगाने की तैयारी में भारतीय ऑटो पार्ट्स कंपनियां, 50% टैक्स से बढ़ी परेशानी
अमेरिकी सरकार ने भारतीय ऑटो पार्ट्स के निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। टैरिफ बढ़ने से भारत की ऑटो पार्ट्स कंपनियां काफी परेशान हैं। कुछ कंपनियों ने तो विदेश में प्लांट लगाने की तैयारी कर ली है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय ऑटो पार्ट्स कंपनियां अमेरिका द्वारा लगाए गए नए बढ़े हुए टैरिफ से काफी परेशान हैं। अमेरिकी सरकार ने भारतीय ऑटो पार्ट्स के निर्यात पर लगने वाले टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका को सामान बेचना बेहद मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर करीब 3.08 अरब डॉलर (25,000 करोड़ से ज्यादा) के एक्सपोर्ट पर पड़ने वाला है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.7 - 1.8 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.5 - 1.82 लाख
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 83,251 - 86,551
क्या है मामला?
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के इस कदम से करीब 3.08 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात प्रभावित होगा। इसके जवाब में कई भारतीय कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अमेरिका या मेक्सिको जैसे अन्य देशों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं, जहां टैरिफ कम है। कुछ कंपनियां तो पहले से ही विदेशों में यूनिट्स चला रही हैं और वहां से अमेरिकी मार्केट को सप्लाई करने की रणनीति बना रही हैं।
क्यों मुश्किल में आई भारतीय कंपनियां?
अब तक भारतीय कंपनियां अमेरिका को हर साल करीब 6.6 अरब डॉलर (55,000 करोड़) के ऑटो पार्ट्स सप्लाई करती थीं। लेकिन, 50% ड्यूटी लागू होने से बिजनेस करना लगभग नामुमकिन हो गया है।
संसेरा इंजीनियरिंग का उदाहरण
इंजन और चेसिस पार्ट्स बनाने वाली बेंगलुरु की कंपनी संसेरा इंजीनियरिंग (Sansera Engineering) ने अमेरिका में ही एक प्लांट स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी का मानना है कि इससे वे अमेरिकी बाजार में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और टैरिफ से जुड़े जोखिमों को कम कर सकेंगे।
संसेरा इंजीनियरिंग (Sansera Engineering) कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एफ.आर. सिंहवी ने कहा कि हम पहले से ही अमेरिका में प्लांट लगाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब बढ़े हुए टैक्स को देखते हुए इसे और तेजी से लागू करेंगे।
उनका मानना है कि उनकी हाई-टेक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का लोकल स्तर पर तुरंत विकल्प तैयार करना संभव नहीं है और अमेरिका में फिर से मैन्युफैक्चरिंग खड़ा करने में 3-5 साल लग सकते हैं।
कुल मिलाकर क्या होगा असर?
2024 में भारतीय कंपनियों ने अमेरिका को अरबों डॉलर के ऑटो पार्ट्स बेचे थे। अब इस नए 50% टैरिफ के कारण कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना लगभग असंभव हो गया है। इस कदम से भारतीय ऑटो पार्ट्स उद्योग को भारी नुकसान होने की आशंका है और कंपनियां इस समस्या से निपटने के लिए दूसरे बाजारों और विकल्पों की तलाश कर रही हैं। कंपनियों को या तो नए देश तलाशने होंगे या अमेरिकी बाजार के लिए वहीं प्लांट लगाना होगा। (सोर्स- इकोनॉमिक टाइम्स)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।