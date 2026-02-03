ट्रम्प के टैरिफ घटने का असर... इस सेक्टर के शेयर्स में 20% तक का उछाल, निवेशकों की हो गई बल्ले-बल्ले

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। जिसके बाद आज सुबह से ही शेयर बाजार में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। लगभग सभी सेक्टर से जुड़े शेयर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। जिसके बाद आज सुबह से ही शेयर बाजार में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। लगभग सभी सेक्टर से जुड़े शेयर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल हैं। दरअसल, देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, क्योंकि यूएस उनके निर्यात राजस्व का 25-30% हिस्सा है। इसी वजह से इन सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। जिसके बाद इस सेक्टर के शेयर्स पर निवेशकों को भरोसा बढ़ गया है।

अलग-अलग स्टॉक्स में GNA Axles लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। खबर लिखे जाने तक ये 20% बढ़कर 425 रुपए हो गया। इसके बाद डेल्टा ऑटोकोर्प, स्टर्लिंग टूल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भगवती ऑटोकास्ट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, सिबार ऑटो पार्ट्स, NDR ऑटो कम्पोनेंट्स, सोना BLW प्रिसिजन, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, बेलराइज इंडस्ट्रीज और रोलेक्स रिंग्स हैं, जिनमें 4.5% से 11.5% तक की बढ़ोतरी हुई है।

ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयर की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 13.65% की उछाल के साथ 2597 रुपए पर पहुंच गए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर 7.84% की उछाल के साथ 2498 रुपए पर पहुंच गए। भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयर 6.63% की उछाल के साथ 1539 रुपए पर पहुंच गए। मदरसन के शेयर 6.05% की उछाल के साथ 120.95 रुपए पर पहुंच गए। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड के शेयर 5.48% की उछाल के साथ 526.75 रुपए पर पहुंच गए।

अपोलो टायर के शेयर 4.28% की उछाल के साथ 503.30 रुपए पर पहुंच गए। अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर 3.91% की उछाल के साथ 848 रुपए पर पहुंच गए। ऊनो मिंडा के शेयर 3.75% की उछाल के साथ 1223.90 रुपए पर पहुंच गए। आयशर मोटर्स के शेयर 3.28% की उछाल के साथ 7214.20 रुपए पर पहुंच गए। मारुति के शेयर 3.12% की उछाल के साथ 14836 रुपए पर पहुंच गए। टाटा मोटर्स के शेयर 2.81% की उछाल के साथ 373.10 रुपए पर पहुंच गए।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.45% की उछाल के साथ 3548 रुपए पर पहुंच गए। अशोक लेलैंड के शेयर 2.11% की उछाल के साथ 198.55 रुपए पर पहुंच गए। MRF के शेयर 2.06% की उछाल के साथ 136500 रुपए पर पहुंच गए। TVS मोटर के शेयर 1.90% की उछाल के साथ 3715 रुपए पर पहुंच गए। बजाज ऑटो के शेयर 1.50% की उछाल के साथ 9636.25 रुपए पर पहुंच गए। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 1.32% की उछाल के साथ 5696.50 रुपए पर पहुंच गए।

ऑटो शेयर के उछाल पर एक्सपर्ट्स की राय ग्रीन पोर्टफोलियो PMS के को-फाउंडर और फंड मैनेजर दिवम शर्मा ने कहा कि ट्रंप के पद संभालने के बाद से उनके कामों को देखते हुए, भारत-अमेरिका ट्रेड डील अप्रत्याशित रूप से हुई है। खासकर जब बाजार कुछ और उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा, "टैरिफ में कटौती भारत के ऑटो सेक्टर, खासकर कंपोनेंट बनाने वालों के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका उनके एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई का लगभग एक चौथाई से एक तिहाई हिस्सा है। कम ड्यूटी से ट्रेड में रुकावटें कम होती हैं और लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है, जिससे ग्लोबल OEM सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत होती है, जबकि व्हीकल एक्सपोर्ट करने वालों पर इसका असर सीमित रहता है।"

राइट होराइजन्स PMS के फाउंडर और फंड मैनेजर अनिल रेगो ने कहा, "ऑटोमोबाइल और ऑटो सहायक कंपनियों में ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेटेड कंपोनेंट बनाने वालों को ज्यादा फायदा दिख रहा है। कम ट्रेड बाधाओं से यूएस OEMs को एक्सपोर्ट की संभावना बेहतर होती है, लंबे समय तक सोर्सिंग संबंधों को सपोर्ट मिलता है और मार्जिन को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है जो पहले टैरिफ लागत से कम हो गए थे। समय के साथ, यह ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के लिए लागत-कुशल, भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है।"