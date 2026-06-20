Audi से BMW तक: पहली बार लक्जरी कार लेने वालों के लिए ये हैं 5 किफायती ऑप्शन; देखें पूरी लिस्ट
हर किसी का सपना होता है कि उसके पास किसी बड़े लक्जरी ब्रांड की कार हो। इसे देखते हुए भारत में अब लक्जरी कार कंपनियों का फोकस ऐसी एंट्री-लेवल कारों पर है, जो बजट में फिट बैठें।
हर किसी का सपना होता है कि उसके पास किसी बड़े लक्जरी ब्रांड की कार हो। हालांकि, बजट एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। इसे देखते हुए भारत में अब लक्जरी कार कंपनियों का फोकस ऐसी एंट्री-लेवल कारों पर है, जो बजट में फिट बैठें। साथ ही ये कारें पहली बार लक्जरी गाड़ी खरीदने वालों को खास अहसास भी देती हैं। साल 2026 में लक्जरी कार मार्केट में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल और शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं। अगर आप भी इस साल अपने लिए पहली लक्जरी कार तलाश रहे हैं, तो इन 5 बेहतरीन ऑप्शंस पर नजर डाल सकते हैं।
मिनी कंट्रीमैन C
अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो मिनी कंट्रीमैन सी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। ब्रिटिश ब्रांड की यह शानदार कार अब चेन्नई में बनाई जा रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 47.50 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर का ट्विनपावर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 154bhp की पावर देता है। स्पोर्टी ड्राइविंग के शौकीनों के लिए यह कार किसी वरदान से कम नहीं है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MINI Countryman C
₹ 47.5 लाख
Mercedes-Benz CLA
₹ 55 - 64 लाख
Audi A4
₹ 46.41 - 55.27 लाख
MINI Countryman E
₹ 54.9 लाख
MINI Countryman
₹ 64.9 लाख
ऑडी A4
अगर आपको सेडान कारों का शौक है तो ऑडी की सबसे सस्ती और पॉपुलर सेडान A4 एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 46.88 लाख रुपये से शुरू होती है। इस कार में 2.0-लीटर का दमदार टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है, जो 201bhp की जबरदस्त पावर जनरेट करता है। अपनी बेहतरीन राइड क्वालिटी और कम्फर्ट के लिए यह कार पहली बार लक्जरी सेगमेंट में आने वालों की पहली पसंद बनी हुई है।
वॉल्वो EX30
जो लोग सीधे इलेक्ट्रिक लक्जरी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वॉल्वो की यह सबसे छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी सबसे शानदार है। सिर्फ 41 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार 69 kWh के बड़े बैटरी पैक के साथ आती है। एक बार फुल चार्ज करने पर यह लगभग 480 किलोमीटर तक चलती है। सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने वाली यह कार सेफ्टी के मामले में भी नंबर वन है।
मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक
मर्सिडीज लवर्स के लिए CLA इलेक्ट्रिक एक बेहद अट्रैक्टिव और लंबी रेंज वाली कार है। करीब 55 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत से शुरू होने वाली यह गाड़ी सिंगल चार्ज में पूरे 792 किलोमीटर की माइलेज (रेंज) का दावा करती है। इसमें 58 kWh की बैटरी और एक पावरफुल रियर-व्हील ड्राइव मोटर मिलती है जो 221bhp की ताकत देती है। इसकी टॉप स्पीड 210 किमी प्रति घंटा है जो इसे हाइवे के लिए परफेक्ट बनाती है।
बीएमडब्ल्यू X1
अगर आपको एक रोबीली और स्पोर्टी लुक वाली पेट्रोल या डीजल एसयूवी चाहिए, तो बीएमडब्ल्यू X1 भी शानदार ऑप्शन है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 50.90 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों का ऑप्शन मिलता है। इसका 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर डीजल इंजन दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और कमाल का माइलेज देते हैं। युवाओं के बीच इस एसयूवी का क्रेज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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