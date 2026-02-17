लग्जरी के साथ सुपरकार जैसी परफॉर्मेंस, 17 मार्च को लॉन्च होगी ऑडी SQ8; जानिए खासियत

Feb 17, 2026 03:16 pm IST

लग्जरी कार सेगमेंट में एक और बड़ी एंट्री की तैयारी हो चुकी है। दरअसल, ऑडी इंडिया अपनी फ्लैगशिप SUV का नया और ज्यादा पावरफुल वर्जन SQ8 17 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। फिलहाल भारत में Audi Q8 का स्टैंडर्ड मॉडल और इसका सबसे दमदार RS Q8 ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसे में SQ8 इन दोनों के बीच एक मिड-लेवल परफॉर्मेंस SUV के तौर पर आएगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1.9 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है जो इसे प्रीमियम और परफॉर्मेंस लवर्स के लिए खास बनाती है। आइए जानते हैं एसयूवी के बारे में विस्तार से।

दमदार होगा एसयूवी का पावरट्रेन परफॉर्मेंस के मामले में ऑडी SQ8 किसी से कम नहीं होगी। इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो RS Q8 वाला ही इंजन है, लेकिन थोड़ा डिट्यून किया गया है। इंजन 507bhp की पावर और 770Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। तुलना करें तो स्टैंडर्ड Q8 में 3.0-लीटर इंजन मिलता है, जो 340bhp की ताकत देता है। कंपनी का दावा है कि यह SUV सिर्फ 4.1 सेकेंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है।

लुक्स बदलने पर भी दिया गया ध्यान लुक्स की बात करें तो SQ8 को स्टैंडर्ड Q8 से अलग पहचान देने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। सामने की ओर बड़ा ग्रिल सिल्वर फिनिश के साथ मिलेगा, जिसके साथ LED मैट्रिक्स हेडलैंप दिए गए हैं। बंपर, ORVMs, साइड स्कर्ट्स और रियर बंपर पर भी सिल्वर एक्सेंट देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसमें 21-इंच के अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि 22-इंच व्हील्स का ऑप्शन भी मौजूद है। कुल मिलाकर, SUV का सिलुएट वही रखा गया है, लेकिन स्पोर्टी टच इसे ज्यादा अग्रेसिव बनाता है।