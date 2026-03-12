Hindustan Hindi News
सिर्फ 750 लोग ही खरीद पाएंगे ये लग्जरी कार, कंपनी ने 50 साल पूरे होने पर की पेश; कई एडवांस फीचर से लैस

Mar 12, 2026 09:51 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

50 साल का जश्न मनाते हुए ऑडी (Audi) ने RS3 कंपटीशन लिमिटेड एडिशन पेश किया है, जिसकी सिर्फ 750 यूनिट मैन्युफैक्चर की जाएंगी। ये कार कई गजब फीचर्स से लैस होगी। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी (Audi) ने अपने मशहूर 5-सिलेंडर इंजन के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक खास मॉडल पेश किया है। कंपनी ने नई ऑडी RS3 कंपटीशन लिमिटेड एडिशन (Audi RS3 Competition Limited Edition) से पर्दा उठा दिया है, जो स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में स्टैंडर्ड RS3 से ज्यादा खास है। इस कार की दुनियाभर में केवल 750 यूनिट ही बनाई जाएंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1976 से शुरू हुई थी 5-सिलेंडर इंजन की कहानी

ऑडी (Audi) का यह आइकॉनिक इंजन पहली बार 1976 में ऑडी (Audi) 100 की दूसरी जेनरेशन में इस्तेमाल किया गया था, तब से लेकर आज तक यह इंजन ऑडी (Audi) की कई हाई-परफॉर्मेंस कारों की पहचान बन चुका है। इसी विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने यह लिमिटेड एडिशन मॉडल पेश किया है।

एक्सटीरियर में कार्बन-फाइबर का इस्तेमाल

नई RS3 कंपटीशन लिमिटेड (RS3 Competition Limited) में कई खास डिजाइन अपडेट दिए गए हैं। इसके फ्रंट में नए एयरोडायनामिक कैनार्ड्स, मैट कार्बन फाइबर मिरर कैप्स और साइड स्कर्ट, रियर स्पॉइलर और डिफ्यूजर ट्रिम देखने को मिलेगा। इसमें 19-इंच क्रॉस-स्पोक अलॉय व्हील्स (नियोडिमियम गोल्ड फिनिश) देखने को मिलते हैं।

3 खास कलर ऑप्शन

इस कार को 3 खास कलर में खरीदा जा सकता है। इसमें डेटोना ग्रे (Daytona Grey), ग्लेसियर व्हाइट मैट (Glacier White Matte) और मैलाचिट ग्रीन (Malachite Green- ऑडी स्पोर्ट क्वॉर्टो से इंस्पायर)

इसकी हेडलाइट में भी खास तकनीक देखने को मिलती है। इस कार की Matrix LED हेडलाइट भी खास है। जब कार लॉक या अनलॉक होती है, तो हेडलाइट 1-2-4-5-3 सिक्वेंस में जलती है। यह दरअसल 5-सिलेंडर इंजन के फायरिंग ऑर्डर को दर्शाता है।

3.8 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार

नई ऑडी RS3 कंपटीशन (Audi RS3 Competition) में वही 2.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड 5-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके इंजन की खासियत की बात करें तो इसमें 400 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें Quattro ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है।

टॉप स्पीड 290 km/h

इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कार सिर्फ 3.8 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 290 km/h की है।

इस कार में बेहतर हैंडलिंग के लिए नया सस्पेंशन मिलता है। RS3 कंपटीशन लिमिटेड में चेसिस सेटअप भी काफी अपग्रेड किया गया है। इसके मुख्य बदलाव की बात करें तो इसमें एडजस्टेबल कॉइलओवर सस्पेंशन, स्टैंडर्ड मॉडल से 10 mm कम राइड हाइट, स्टिफर रियर एंटी-रोल बार, फ्रंट में कार्बन-सिरेमिक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये बदलाव कार की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी को और बेहतर बनाते हैं।

स्पोर्टी और लग्जरी इंटीरियर

कार के अंदर भी कई स्पेशल एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें RS बकेट सीट्स (कार्बन बैकरेस्ट के साथ), नियोडिमियम गोल्ड स्टिचिंग और सीट बेल्ट, खास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर कंसोल पर नंबर प्लेट मिलता है, जो बताती है कि यह 750 में से कौन-सी यूनिट है।

कीमत कितनी है?

जर्मनी में इस लिमिटेड एडिशन कार की कीमत स्पोर्टबैक के लिए लगभग €100,680 (करीब ₹1.07 करोड़) और सेडान के लिए €102,680 (करीब ₹1.07 करोड़) है। यह कीमत स्टैंडर्ड RS3 से ज्यादा है, लेकिन इसमें कई एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं।

ऑडी RS3 कंपटीशन लिमिटेड एडिशन (Audi RS3 Competition Limited Edition) सिर्फ एक कार नहीं बल्कि ऑडी (Audi) के 50 साल पुराने 5-सिलेंडर इंजन की विरासत का जश्न है। सीमित उत्पादन और दमदार परफॉर्मेंस इसे कलेक्टर्स और परफॉर्मेंस कार लवर्स के लिए खास बनाता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

