इस कार का नया सिग्नेचर लाइन मॉडल लॉन्च, अब पहले से ज्यादा लग्जरी हो गई; कंपनी ने कई नए फीचर्स जोड़े

इस कार का नया सिग्नेचर लाइन मॉडल लॉन्च, अब पहले से ज्यादा लग्जरी हो गई; कंपनी ने कई नए फीचर्स जोड़े

संक्षेप: ऑडी इंडिया ने Q5 सिग्नेचर लाइन भारत में लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत कीमत 70 लाख रुपए तय की है। सिग्नेचर लाइन पैकेज में कई खास चीजों को शामिल किया गया है, जैसे इसमें इल्यूमिनेटेड ऑडी रिंग्स, एंट्री LED लैंप, खास ऑडी डेकल्स और डायनामिक व्हील हब कैप मिलते है।

Wed, 12 Nov 2025 09:22 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Audi Q5 Faceliftarrow

ऑडी इंडिया ने Q5 सिग्नेचर लाइन भारत में लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत कीमत 70 लाख रुपए तय की है। सिग्नेचर लाइन पैकेज में कई खास चीजों को शामिल किया गया है, जैसे इसमें इल्यूमिनेटेड ऑडी रिंग्स, एंट्री LED लैंप, खास ऑडी डेकल्स और डायनामिक व्हील हब कैप मिलते है। ये चलते समय लोगो का परफेक्ट ओरिएंटेशन बनाए रखते हैं। कंपनी ने कहा कि सिग्नेचर लाइन के साथ वो अपने ग्राहको को ऑडी Q3 और ऑडी Q5 पर और भी एक्सक्लूसिव रेंज खरीदने का मौका दे रहे हैं।

इस कार के केबिन में फ्रैग्रेंस डिस्पेंसर, एक मेटैलिक की कवर और एक स्टेनलेस स्टील पैडल सेट भी मिलता है। इसके अलावा, ऑडी Q5 सिग्नेचर लाइन में नए R19, 5-ट्विन-आर्म, ग्रेफाइट ग्रे, ग्लॉस-टर्न्ड फिनिश एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कार के ओवरऑल लुक को बेहतर बनाते हैं। इसके पावरट्रेन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। यानी इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 261bhp का पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड DCT और AWD पूरी रेंज में स्टैंडर्ड हैं।

ये भी पढ़ें:2 दिसंबर को लॉन्च होगी मारुति ई-विटारा, फुल चार्ज पर 500Km दौड़ेगी

कार के लॉन्च पर ऑडी इंडिया के हेड, बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, 'ऑडी Q3 और ऑडी Q5 भारत में हमारे Q पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं, जो लगातार कस्टमर की पसंद और सेगमेंट परफॉर्मेंस में आगे हैं। ऑडी Q3 और ऑडी Q5 सिग्नेचर लाइन के साथ, हम एक सोफिस्टिकेटेड पैकेज में बेहतर परफॉर्मेंस और एडवांस्ड फीचर्स देना जारी रखे हुए हैं। यह एडिशन इनोवेशन और कस्टमर-सेंट्रिक डिजाइन पर हमारे फोकस को मजबूत करता है।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

