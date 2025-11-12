इस कंपनी ने एक साथ 2 लग्जरी कारों को किया लॉन्च, स्टाइलिश डिजाइन के साथ दमदार फीचर्स भी मिलेंगे
ऑडी इंडिया ने अपनी Q लाइनअप के पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए उसमें नई Q3 और Q3 स्पोर्टबैक सिग्नेचर लाइन को जोड़ा है। Q3 की एक्स-शोरूम कीमत 52.31 लाख रुपए और Q3 स्पोर्टबैक की एक्स-शोरूम कीमत 53.55 लाख रुपए तय की गई है। यह स्पेशल एडिशन कई स्टाइलिंग अपग्रेड और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता है, जो ऑडी की कॉम्पैक्ट SUV जोड़ी के ओवरऑल लग्जरी कोशेंट को बढ़ाता है।
सिग्नेचर लाइन पैकेज, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी वैरिएंट के साथ मिलता है। इसमें इल्यूमिनेटेड ऑडी रिंग्स एंट्री LED लैंप, खास ऑडी डेकल्स, डायनामिक व्हील हब कैप्स जो लोगो को बिल्कुल सही जगह पर रखते हैं। इसमें एक स्टेनलेस-स्टील पैडल सेट, एक केबिन फ्रेगरेंस डिस्पेंसर और एक मेटैलिक की कवर भी शामिल है।
फीचर्स की बात करें तो, Q3 सिग्नेचर लाइन में पार्क असिस्ट प्लस, नए 18-इंच S-डिजाइन एलॉय व्हील्स और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए एक्स्ट्रा USB पोर्ट और एक 12-वोल्ट आउटलेट मिलते हैं। ऑडी ने एक नया प्रोग्रेसिव रेड एक्सटीरियर कलर भी पेश किया है, जो नवर्रा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट, मिथोस ब्लैक, मैनहैटन ग्रे और डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जैसे कलर्स की पैलेट में शामिल हो गया है।
ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों ने लॉन्च इवेंट में कहा, “ऑडी Q3 और Q5 हमारे पोर्टफोलियो के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जो लगातार ग्राहकों की पसंद में सबसे आगे हैं। सिग्नेचर लाइन के साथ हम अपने ग्राहकों को और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव और रिफाइंड ओनरशिप एक्सपीरियंस दे रहे हैं।”ऑडी Q3 और Q3 स्पोर्टबैक सिग्नेचर लाइन अब भारत में ऑडी डीलरशिप पर लिमिटेड संख्या में उपलब्ध हैं।
