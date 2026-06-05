Audi की नई कार में गजब पावर, मात्र 2.6 सेकेंड में 0 से 100 kmph की स्पीड, होश उड़ा देगी कीमत

ऑडी ने अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड सुपरकार को अनवील किया है। यह 1001 hp की ताकत के साथ आती है। इसे 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ने में मात्र 2.6 सेकेंड लगते हैं। इसकी कीमत करोड़ों में है।

ऑडी ने अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड सुपरकार - Nuvolari (नुवोलारी) को अनवील कर दिया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह ऑडी R8 की सक्सेसर नहीं है। नुवोलारी को एक लिमिटेड एडिशन मॉडल के तौर पर लाया गया है और इसकी सिर्फ 499 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। इस एक्सक्लूसिव सुपरकार की कीमत 6 लाख यूरो यानी करीब 6.64 करोड़ रुपये रखी गई है। यह 1001 hp की ताकत के साथ आती है। इसे 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ने में मात्र 2.6 सेकेंड लगते हैं। आइए डीटेल में जानते ऑडी की इस नई सुपरकार के बारे में।

4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन ऑडी नुवोलारी में लैम्बोर्गिनी टेमेरारियो जैसा प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अकेले 800 हॉर्सपावर की ताकत पैदा करता है और 10,000 RPM तक रेव कर सकता है। इसके साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं, जिनमें दो फ्रंट एक्सल पर और एक गियरबॉक्स में लगी है। इसके अलावा कार में 7.3 kWh का बैटरी पैक भी मिलता है। इन सभी का कंबाइन्ड आउटपुट 1,001 हॉर्सपावर है। यह पावर ऑडी के मशहूर क्वाट्रो ऑल-वील-ड्राइव सिस्टम और 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए चारों वील्स तक पहुंचती है।

7 सेकेंड से कम में 0 से 200 kmph की स्पीड ऑडी का दावा है कि नुवोलारी सिर्फ 2.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं, इसे 0 से 200 kmph की स्पीड हासिल करने में सिर्फ 6.8 सेकंड का समय लगता है। इसकी टॉप स्पीड 350 kmph से भी ज्यादा बताई गई है। कंपनी ने इस सुपरकार में फॉर्मूला-1 से इंस्पायर्ड कई एडवांस टेक्नोलॉजी भी शामिल की हैं। इनमें एक्टिव एयरो सिस्टम, फ्रंट एयर इनटेक और रियर विंग, एडवांस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ब्रेक-बाय-वायर टेक्नोलॉजी समेत कई हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स शामिल हैं।

नुवोलारी में ऑडी R8 की झलक नुवोलारी में ऑडी R8 की झलक भी साफ दिखाई देती है। खासकर हेडलाइट्स के नीचे और दरवाजों के पीछे दिए गए बड़े एयर इंटेक्स, टेललाइट्स के नीचे एयर एग्जिट्स, नीचे की ओर झुका हुआ बोनट और बेहद अग्रेसिव फ्रंट डिजाइन इसकी पहचान को और सॉलिड बनाते हैं। इसके अलावा कार में ब्लैक बोनट डक्ट, फोर्ज्ड सेंटर-लॉक अलॉय विल्स, लूवर्स वाला रेक्टैंगुलर इंजन कवर, ऊंचा और चौड़ा एग्जॉस्ट सिस्टम और बड़ा रियर डिफ्यूजर भी दिया गया है।

ड्राइवर-फोकस्ड इंटीरियर ऑडी ने नुवोलारी के स्ट्रक्चर को लगभग पूरी तरह कार्बन फाइबर रिइनफोर्स्ड पॉलिमर (CFRP) से तैयार किया है। इससे कार का वजन कम रखने में मदद मिलती है। कार के इंटीरियर को भी पूरी तरह रखा गया है। केबिन में सिंपल लेकिन प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंटर कंसोल को एक कर्व्ड है, जिसमें बड़ी इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, हैजार्ड लाइट्स और फ्यूल फिलर कैप के लिए टॉगल स्विच दिए गए हैं। वहीं, ऊंचा ट्रांसमिशन टनल केबिन को दो हिस्सों में बांटता है और इसमें गियर सिलेक्शन के लिए बटन भी मौजूद हैं।