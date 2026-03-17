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सिर्फ 4.1 सेकंड में 0 से 100Km/h की स्पीड, भारत में लॉन्च हुई ये नई कार; टॉप स्पीड 250Km/h

Mar 17, 2026 09:41 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ऑडी इंडिया (Audi India) ने भारतीय बाजार में SQ8 को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.78 करोड़ रुपए है। यह नया ट्रिम स्टैंडर्ड Q8 और टॉप-रेंज RS Q8 के बीच आता है। इसमें RS Q8 वाला ही 4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे थोड़ा कम पावर (507hp) देने के लिए ट्यून किया गया है।

सिर्फ 4.1 सेकंड में 0 से 100Km/h की स्पीड, भारत में लॉन्च हुई ये नई कार; टॉप स्पीड 250Km/h
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ऑडी इंडिया (Audi India) ने भारतीय बाजार में SQ8 को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.78 करोड़ रुपए है। यह नया ट्रिम स्टैंडर्ड Q8 और टॉप-रेंज RS Q8 के बीच आता है। इसमें RS Q8 वाला ही 4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे थोड़ा कम पावर (507hp) देने के लिए ट्यून किया गया है। कंपनी ने SQ8 SUV की बुकिंग भी शुरू कर दी है। 1.78 करोड़ रुपए की कीमत वाला नया SQ8, स्टैंडर्ड ट्रिम से 68 लाख रुपए महंगा है। जबकि RS Q8 से 56 लाख रुपए सस्ता है। भारत में ऑडी Q8 रेंज के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों की अब क्या रेंज है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।

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भारत में ऑडी Q8 रेंज की एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटकीमत
Q81.13 करोड़ रुपए
SQ8 (नया)1.78 करोड़ रुपए से शुरू
RS Q8 परफॉर्मेंस2.34 करोड़ रुपए

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ऑडी ने SQ8 में RS Q8 के 4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन का थोड़ा कम पावर वाला वर्जन लगाया है। SQ8 में यह पेट्रोल इंजन 507hp की पावर और 770Nm का टॉर्क देता है, जो ज्यादा पावरफुल RS मॉडल के मुकाबले 133hp और 80Nm कम है। यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है, जो चारों पहियों (AWD) को पावर देता है। SQ8 के साथ, ऑडी का दावा है कि यह 4.1 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 km/h तक है।

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ड्राइविंग को और भी मजेदार बनाने के लिए, SQ8 में एयर सस्पेंशन, रियर एक्सल स्टीयरिंग, रियर एक्सल स्पोर्ट डिफरेंशियल और एक्टिव रोल स्टेबिलाइजेशन जैसे हार्डवेयर दिए गए हैं। ऑडी SQ8 में स्टैंडर्ड Q8 वाला ही शानदार डिजाइन बरकरार रखा गया है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड तौर पर मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स और बंपर के दोनों तरफ काम करने वाले एयर इनटेक दिए गए हैं। इसमें हेडलाइट वॉशर भी हैं और ग्रिल व बंपर पर मौजूद एयर इनटेक के चारों तरफ सिल्वर कलर की फिनिशिंग दी गई है।

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साइड से देखने पर SQ8 में स्टैंडर्ड तौर पर 21-इंच के रिम मिलते हैं, जिन्हें कुछ और रुपए खर्च करके 23-इंच तक अपग्रेड किया जा सकता है। बाहर की तरफ लगे रियरव्यू मिरर (ORVM) के कवर सिल्वर कलर के हैं, और विंडो के फ्रेम पर क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। पीछे की तरफ़, इसमें एक कनेक्टेड OLED टेललाइट सेटअप, छत पर लगा स्पॉइलर और टेलगेट पर एक ब्लैक SQ8 बैज मिलता है। पिछले बम्पर में एक सिल्वर ट्रिम, एक अग्रेसिव डिफ्यूजर और चार-टिप वाले एग्जॉस्ट आउटलेट हैं।

ऑडी SQ8 के डाइमेंशन और स्पेसिफिकेशन
लंबाई (mm)5,004
चौड़ाई (mm)1,995
ऊंचाई (mm)1,708
व्हीलबेस (mm)2,998
बूट स्पेस (लीटर)604

अंदर की तरफ, ऑडी SQ8 में पूरी तरह से ब्लैक थीम है, जिसमें स्टैंडर्ड Q8 जैसे ही डिजाइन एलिमेंट हैं। इसमें फिजिकल कंट्रोल और ‘S’ बैज के साथ 3-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील, 12.3-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए एक और 8.6-इंच का टचस्क्रीन है। डैशबोर्ड के बीच में एक ग्लॉस-ब्लैक पट्टी है। सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री है और हेडरेस्ट पर ‘S’ बैज लगे हैं।

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अन्य फीचर्स में 17-स्पीकर वाला Bang & Olufsen ऑडियो सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, सॉफ्ट-क्लोज डोर, एक पावर्ड टेलगेट और मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड आगे की सीटें शामिल हैं। सेफ्टी के मामले में इसमें मल्टी एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और एक लेवल-2 ADAS सुइट मिलता है। ऑडी SQ8 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें अस्कारी ब्लू, मिथोस ब्लैक, डेटोना ग्रे, ग्लेशियर व्हा, चिली रेज, वेटोमो ब्लू, सैटेलाइट सिल्वर और साखिर शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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