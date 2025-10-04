भारत में घटी इस लग्जरी कार की बिक्री, बीते 9 महीनों में सिर्फ 3,197 यूनिट्स बिकी; जानिए क्या रही वजह

भारतीय मार्केट में इस साल ऑडी कारों की बिक्री थोड़ी कमजोर रही है। बता दें कि जनवरी से सितंबर, 2025 के बीच कंपनी ने सिर्फ 3,197 गाड़ियां बेचीं। बिक्री का यह आंकड़ा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर लैंड रोवर जैसे ब्रांड से काफी पीछे है।

भारत के लग्जरी कार बाजार में इस साल ऑडी कारों की बिक्री थोड़ी कमजोर रही है। बता दें कि जनवरी से सितंबर, 2025 के बीच कंपनी ने सिर्फ 3,197 गाड़ियां बेचीं। बिक्री का यह आंकड़ा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर लैंड रोवर जैसे ब्रांड से काफी पीछे है। कंपनी का कहना है कि इस साल कई तरह की चुनौतियां सामने आईं जिसने कार खरीद पर असर डाला। इनमें ग्लोबल कंडीशन, बढ़ती लागत और बदलते ग्राहक रुझानों का बड़ा योगदान रहा। हालांकि, ऑडी ने उम्मीद जताई है कि साल के आखिरी महीनों में जीएसटी 2.0 और फेस्टिव सीजन की वजह से बिक्री बढ़ेगी।

कुछ ऐसी रही टॉप-3 ब्रांड की बिक्री अगर बिक्री की तुलना करें तो मर्सिडीज-बेंज ने इसी दौरान 9,000 से ज्यादा कारें बेचीं। जबकि बीएमडब्ल्यू ने 7,774 गाड़ियों की बिक्री की। वहीं, जगुआर लैंड रोवर ने भी 3,214 यूनिट्स बेचकर ऑडी को पीछे छोड़ दिया। इससे साफ है कि भारत के लग्जरी कार सेगमेंट में ऑडी फिलहाल टॉप तीन ब्रांडों से काफी पीछे चल रही है। एक समय ऐसा था जब कंपनी की गाड़ियां मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू को सीधी टक्कर देती थीं।