लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, ऑडी ने करीब ₹8 लाख तक घटा दिए दाम; जानिए मॉडल वाइज कटौती

दिग्गज ऑटो ब्रांड ऑडी इंडिया ने जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद अपनी गाड़ियों के दामों में बड़ी कटौती कर दी है। अब कंपनी के मॉडल्स पहले से 2.5 लाख से लेकर 7.8 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:32 AM
निकट भविष्य में नई लग्जरी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, दिग्गज ऑटो ब्रांड ऑडी इंडिया ने जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद अपनी गाड़ियों के दामों में बड़ी कटौती कर दी है। अब कंपनी के मॉडल्स पहले से 2.5 लाख से लेकर 7.8 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। खास बात यह है कि कटौती सिर्फ एंट्री लेवल मॉडल्स से लेकर फ्लैगशिप Q8 तक में की गई है। आइए जानते हैं मॉडल वाइज कीमतों में कटौती के बारे में विस्तार से।

कौन सी कार कितनी सस्ती?

बता दें कि ऑडी की सेडान और एसयूवी दोनों पर बड़ी राहत मिली है। ऑडी A4 की कीमत करीब 2.6 लाख घटी है। वहीं, ऑडी A6 अब करीब 3.6 लाख रुपये कम में मिलेगी। जबकि कंपनी की धांसू एसयूवी Q3 पर करीब 3 लाख, Q5 पर 4.5 लाख और Q7 पर 6 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी कटौती फ्लैगशिप Q8 पर हुई है जो अब करीब 7.8 लाख रुपये सस्ती हो गई है।

ग्राहकों के लिए गोल्डन चांस

ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से लग्जरी कार मार्केट में अच्छी हलचल देखने को मिलेगी। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू पहले ही दाम घटा चुकी हैं और अब ऑडी ने भी यह कदम उठा लिया है। ऐसे में फेस्टिव सीजन के दौरान लग्जरी कार खरीदने वालों के पास अब “गोल्डन चांस” है।

