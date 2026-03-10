Hindustan Hindi News
लग्जरी SUV के दीवानों के लिए खुशखबरी! शुरू हुई ऑडी SQ8 की बुकिंग, ₹5 लाख देकर करें अपने नाम

Mar 10, 2026 05:21 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लग्जरी SUV के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि कंपनी ऑडी SQ8 (Audi SQ8) की बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहक ₹5 लाख देकर इसको इसको प्री-बुक कर सकते हैं।

लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया (Audi India) ने अपनी नई परफॉर्मेंस SUV ऑडी SQ8 (Audi SQ8) की भारत में बुकिंग शुरू कर दी है। इस SUV की आधिकारिक लॉन्चिंग 17 मार्च को होने वाली है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अभी से ₹5 लाख टोकन अमाउंट देकर प्री-बुकिंग कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दमदार V8 इंजन

नई ऑडी SQ8 (Audi SQ8) में बेहद पावरफुल 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया जाएगा। इस इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ये इंजन 500bhp की पावर और 770Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। नई ऑडी SQ8 सिर्फ 4.1 सेकेंड में 0–100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसमें कंपनी का मशहूर Quattro ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा, जिससे हाई स्पीड पर भी शानदार कंट्रोल मिलता है।

डिजाइन में दिखेगा स्पोर्टी लुक

स्टैंडर्ड Q8 की तुलना में नई Audi SQ8 का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम होगा। इसके मुख्य एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें मैट सिल्वर फिनिश वाले एलिमेंट्स, LED Matrix हेडलैंप्स, Quad Tip Exhaust सिस्टम मिलता है। इसमें नए डिजाइन के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये बदलाव इसे और ज्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी SUV बनाते हैं।

इंटीरियर मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स

इंटीरियर में भी कई प्रीमियम और एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच डिजिटल स्क्रीन, S-Line स्पोर्टी इंटीरियर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डेड-अप-डिस्प्ले (HUD) देखने को मिलेगा। इन फीचर्स की वजह से ड्राइविंग अनुभव और भी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है।

लॉन्च के बाद बढ़ेगी लग्जरी SUV सेगमेंट में टक्कर

भारत में लग्जरी SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ऑडी SQ8 (Audi SQ8) का लॉन्च इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकता है। दमदार इंजन, स्पोर्टी डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स के साथ यह SUV परफॉर्मेंस और लग्जरी का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करेगी।

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं, जिसमें सुपरकार जैसी परफॉर्मेंस और लग्जरी कार जैसा आराम मिले, तो नई ऑडी SQ8 (Audi SQ8) आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है। 17 मार्च को इसके कीमत और बाकी डिटेल्स का आधिकारिक खुलासा किया जाएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

