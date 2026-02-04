Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Audi India introduces My Auras, Revolutionising personalised drives
ऑडी इंडिया ने 'माय ऑरास' किया पेश, ये इन-व्हीकल एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा; जानिए इसकी खासियत

ऑडी इंडिया ने 'माय ऑरास' किया पेश, ये इन-व्हीकल एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा; जानिए इसकी खासियत

संक्षेप:

जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी ऑडी इंडिया ने 'माय ऑराज' पेश किया है। यह अपनी तरह का पहला इन-व्हीकल एक्सपीरियंस है, जो लग्जरी कार के मालिकाना हक को एक नई डेफिनेशन देते हुए ग्राहकों के लिए शानदार सफर का एक अनोखा एक्सपीरियंस तैयार करता है।

Feb 04, 2026 05:22 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी ऑडी इंडिया ने 'माय ऑराज' पेश किया है। यह अपनी तरह का पहला इन-व्हीकल एक्सपीरियंस है, जो लग्जरी कार के मालिकाना हक को एक नई डेफिनेशन देते हुए ग्राहकों के लिए शानदार सफर का एक अनोखा एक्सपीरियंस तैयार करता है। ‘माय ऑराज’ ऐप ऑडी की ‘वोर्सप्रंग डर्च टेक्नीक’ की सोच का प्रमाण है, जो आधुनिक तकनीक को ड्राइविंग के भावनात्मक पहलू से जोड़ती है ताकि हर यात्रा के साथ कार और चालक के बीच एक खास रिश्ता बन सके।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

यह ऐप एपल म्यूजिक के साथ एक सहज लग्जरी इंटरफेस और एम्बिएंट लाइटिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, खुशबू, मसाज और वेंटिलेशन के लिए वन-क्लिक कंट्रोल की सुविधा देता है। मायऑडी कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध और ऑडी व्हीकल में सीधे तौर पर शामिल ‘माय ऑराज’, कार के मालिकाना हक को केवल ड्राइविंग से ऊपर उठाकर एक हाइपर-पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस में बदल देता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Audi RS5

Audi RS5

₹ 1.07 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz AMG C 43

Mercedes-Benz AMG C 43

₹ 99.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW i5

BMW i5

₹ 1.2 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर श्री बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, “ऑडी इंडिया में ‘वोर्सप्रंग डर्च टेक्नीक’ का अर्थ ऐसे अनूठे अनुभव बनाना है, जो हमारे ग्राहकों के जीवन के अनुरूप हों। अपनी ग्राहक-केंद्रित रणनीति के तहत, हम मायऑडी कनेक्ट ऐप पर ‘माय ऑराज’ फीचर पेश कर रहे हैं। यह ऐप हमारी इसी सोच का सटीक उदाहरण है। आज के उपभोक्ता ऐसे अनुभव चाहते हैं जो उनके अनुकूल हों और ‘माय ऑराज’ ऐप हर ड्राइव को सार्थक बनाता है।”

ये भी पढ़ें:आईक्यूब या चेतक इस ई-स्कूटर के सामने नहीं टिकते, सिंगल चार्ज पर 322Km रेंज

प्लेटफॉर्म की खास बातें

वन-क्लिक मल्टी-सेंसरी कंट्रोल: अलग-अलग सेटिंग्स को व्यक्तिगत रूप से मैनेज करने के बजाय, उपयोगकर्ता अब केवल एक क्लिक से लाइटिंग, म्यूज़िक, तापमान, सीट कंफर्ट, मसाज फंक्शन और वेंटिलेशन को एक साथ सेट कर पूरा माहौल तैयार कर सकते हैं।

तनाव-मुक्त ड्राइविंग की नई परिभाषा: यह ऐप मानसिक सुकून और आराम को बढ़ावा देता है, जिससे रोज़ाना की यात्रा हो या लंबा सफर, उपयोगकर्ता रिलैक्स महसूस कर सकें। इसके अलावा, रोडसाइड असिस्टेंस और वाहन सर्विस जैसी सुविधाएं एक ही ऐप में उपलब्ध होने से चिंता कम होती है और ड्राइविंग के दौरान मन निश्चिंत रहता है।

खास पलों का उत्सव: ‘माय ऑराज’ ऐप यह समझता है कि ड्राइविंग जीवन के खास पलों का हिस्सा है। इसमें सांस्कृतिक और मौसमी उत्सवों के अनुसार थीम को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। साथ ही, उपयोगकर्ता के जन्मदिन पर ‘बर्थडे मोड’ अपने आप सक्रिय होकर उस खास दिन की ड्राइव को यादगार बना देता है।

ये भी पढ़ें:23 फरवरी तक ऑफर... ₹5.62 लाख की ये SUV मिल रही ₹1.10 लाख सस्ती

‘माय ऑराज’ फीचर ऑडी इंडिया के पोर्टफोलियो के कई मॉडलों में उपलब्ध है, जिनमें ऑडी A4, ऑडी Q3, ऑडी Q3 स्पोर्टबैक, ऑडी Q5, ऑडी A6, ऑडी Q7, ऑडी Q8, ऑडी RS Q8 और ऑडी Q8 ई-ट्रॉन शामिल हैं। ग्राहक इस अनुभव का लाभ अपने आईफोन पर मायऑडी कनेक्ट ऐप के ज़रिए या सीधे कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से उठा सकते हैं। यह विशेष रूप से iOS उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और चुनिंदा आईफोन मॉडल व iOS वर्ज़न पर काम करता है। यह सुविधा MY24 (मॉडल वर्ष 2024) और उसके बाद के ऑडी वाहनों में उपलब्ध होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।