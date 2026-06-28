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अब इस कंपनी की कारें भी हो गईं महंगी, सामने आ गई नई प्राइस लिस्ट; लेने से पहले देख लो

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने मार्च 2026 में अपने कई मॉडल्स की कीमतों में बदलाव की घोषणा की थी। उसने बताया था कि ये बढ़ी हुई कीमतें अप्रैल से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी ब्रांड की मुख्य सेडान और SUV लाइनअप पर लागू होगी और चुने गए मॉडल और वैरिएंट के आधार बढ़ोतरी कर दी है।

अब इस कंपनी की कारें भी हो गईं महंगी, सामने आ गई नई प्राइस लिस्ट; लेने से पहले देख लो
Audi A4
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ऑडी इंडिया ने फाइनली अपनी भारतीय लाइनअप में मौजूद कई मॉडल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने मार्च 2026 में अपने कई मॉडल्स की कीमतों में बदलाव की घोषणा की थी। उसने बताया था कि ये बढ़ी हुई कीमतें अप्रैल से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी ब्रांड की मुख्य सेडान और SUV लाइनअप पर लागू होगी और चुने गए मॉडल और वैरिएंट के आधार पर 44,000 रुपए से 1.72 लाख रुपए के बीच होगी। ऐसे में आप भी अब ऑडी की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको एक बार नई कीमतों के बारे में जान लेना चाहिए।

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ऑडी कारों की नई कीमतों की बात करें तो A4 सेडान की वैरिएंट के आधार पर कीमतों में 56,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। A4 प्रीमियम, प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी ट्रिम्स में उपलब्ध है और अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 46.88 लाख रुपए है। SUV पोर्टफोलियो की बात करें तो, Q3 की कीमत में 53,000 रुपए का बदलाव हुआ है और इसमें भी A4 की तरह ही तीन वैरिएंट्स की लाइनअप है।

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अगले सेगमेंट में Q5 और A6 दोनों में एक जैसा बदलाव हुआ है। दोनों के प्रीमियम वैरिएंट की कीमत में 65,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि टॉप-एंड टेक्नोलॉजी ट्रिम की कीमत पहले के मुकाबले 71,000 रुपए बढ़ गई है। Q3 स्पोर्टबैक, जो Q3 का कूप-SUV वर्जन है, उसकी पूरी लाइनअप की कीमतों में भी 54,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा कीमत वाले मॉडल्स में Q7 के कुछ वैरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमतों में 1.32 लाख रुपए और Q8 की कीमत में 1.72 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

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इसके अलावा, ऑडी ने हाल ही में ग्लोबल लेवल पर नई जनरेशन की Q7 पेश की है। अपडेटेड फ्लैगशिप SUV में पूरी तरह से मॉडर्न डिजाइन, नए जमाने के फीचर्स और काफी बेहतर ओवरऑल पैकेज दिया गया है। हालांकि, ऑडी इंडिया ने अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि नई Q7 जल्द ही भारत में आएगी। बता दें कि देश के अंदर अब मारुति भी अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर चुकी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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