Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Audi ने बढ़ाई एक्साइटमेंट, आ रहा इस पावरफुल SUV का नया जेनरेशन, बहुत जल्द लॉन्च, गजब हैं फीचर

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ऑडी इंडिया ने अपनी New Generation Q3 का पहला टीजर जारी कर दिया है। थर्ड जेनरेशन ऑडी Q3 को जून 2025 में ग्लोबली अनवील किया गया था। यह जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है।

Audi Q3
ऑडी Q3
Audi Q3 [2026]
केवल
62,800/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

प्रीमियम एसयूवी लेने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। ऑडी इंडिया ने अपनी New Generation Q3 का पहला टीजर जारी कर दिया है। कंपनी की इस एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी का सेकेंड जेनरेशन मॉडल अभी भारत में सेल हो रहा है। इसे चार साल हो गए हैं और अब यह बड़े अपडेट के लिए तैयार है। थर्ड जेनरेशन ऑडी Q3 को जून 2025 में ग्लोबली अनवील किया गया था और अब इसकी भारत में लॉन्च होने की बारी है। यह जल्द इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। कंपनी के टीजर में 'Designed to keep you curious. Almost Here' और 'We've shown enough. For now. Arriving Soon' जैसे मेसेज दिए गए हैं, जो इसके जल्द लॉन्च होने की ओर इशारा करते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Nissan Magnite
Nissan Magnite
₹ 5.65 - 11.13 लाख
EMI केवल7,400/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
EMI केवल10,000/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Alcazar
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
EMI केवल19,600/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 - 23.52 लाख
EMI केवल16,400/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda Kushaq
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
EMI केवल14,000/ माह
अपनी EMI जानें

नया और ज्यादा आक्रामक डिजाइन

नई ऑडी Q3 को कंपनी की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से तैयार किया गया है। फ्रंट में सबसे बड़ा बदलाव इसका स्प्लिट-लाइटिंग सेटअप है, जिसमें LED DRLs को मेन हेडलैंप के ऊपर रखा गया है। इसके अलावा एसयूवी में बड़ी ग्रिल, नया 2D Audi लोगो और कई ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स मिलेंगे। मौजूदा Q3 की तुलना में नई एसयूवी ज्यादा शार्प, मॉडर्न और अग्रेसिव दिखाई देती है। साइड प्रोफाइल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऑडी ने ट्रेडिशनल शार्प लाइन्स की जगह ज्यादा राउंडेड और स्कल्प्टेड डिजाइन दिया है। एसयूवी में बॉडी-कलर व्हील आर्च मिलेंगे, जबकि ग्लोबल मॉडल में 17 से 20 इंच तक के अलॉय व्हील ऑप्शन उपलब्ध हैं। मोटा D-पिलर, कनेक्टेड LED टेल-लैंप, इल्यूमिनेटेड ऑडी लोगो और स्पोर्टी रियर बंपर इसके डिजाइन को और शानदार बनाते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Audi Q3 [2026]

Audi Q3 [2026]

₹ 48 - 55 लाख

EMI केवल62,800/ माह
अपनी EMI जानें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

EMI केवल24,800/ माह
अपनी EMI जानें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 21.29 लाख

EMI केवल15,100/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 20.65 - 30.7 लाख

EMI केवल27,100/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

EMI केवल13,800/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:आ रही AWD और 430km तक की रेंज वाली धांसू SUV, दिवाली के आसपास हो सकती है लॉन्च

2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

भारत में नई Q3 के मौजूदा मॉडल वाले 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आने की उम्मीद है। यह इंजन 204hp की पावर और 320Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया जाएगा। साथ ही ऑडी का Quattro ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले रोड पर दिखी नई नेक्सॉन, डिजाइन में बड़े बदलाव, मिलेगा लेवल 2 ADAS

टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा केबिन

नई Q3 के केबिन में भी टेक्नोलॉजी और फीचर्स पर खास ध्यान दिया गया है। इंडिया-स्पेक मॉडल में ब्लैक थीम के साथ कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स वाला इंटीरियर मिलने की उम्मीद है। डैशबोर्ड पर 12.8-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन और 11.9-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा एसयूवी में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। नई Q3 की टक्कर Mercedes-Benz GLA और BMW X1 जैसी लग्जरी एसयूवी से होगी।

ये भी पढ़ें:बड़ी फैमिली वालों के लिए आ रहीं ये धाकड़ MPV, लिस्ट में मारुति की दो गाड़ियां
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।