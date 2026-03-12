1 अप्रैल से महंगी होंगी इस कंपनी की कारें, 2% तक प्राइस हाइक का ऐलान;

Mar 12, 2026 03:23 pm IST

अगर आप लग्जरी कार खरीदने की सोच रहे हैं और खास तौर पर ऑडी (Audi) की कार लेने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। जी हां, क्योंकि ऑडी इंडिया (Audi India) ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2026 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक यह फैसला इनपुट कॉस्ट बढ़ने और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव की वजह से लिया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद कंपनी की सभी कारों के एक्स-शोरूम प्राइस में बदलाव देखने को मिलेगा।

कंपनी ने क्यों बढ़ाई कीमत?

ऑडी इंडिया (Audi India) के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों (Balbir Singh Dhillon) ने कहा कि हाल के समय में कच्चे माल की लागत बढ़ने और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण कीमतों में एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह ग्राहकों पर इसका असर कम से कम रखने की कोशिश करेगी।

इन सभी मॉडल्स पर पड़ेगा असर

कीमतों में यह बढ़ोतरी ऑडी (Audi) की पूरी लाइन-अप पर लागू होगी। भारत में कंपनी जिन प्रमुख कारों को बेचती है, उनमें Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8 और Audi RS Q8 शामिल हैं। इन सभी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ सकती हैं, जो मॉडल के हिसाब से लाखों रुपये का अंतर ला सकती है।

2026 में ऑडी की पहली कीमत बढ़ोतरी

यह 2026 में ऑडी (Audi) की पहली प्राइस हाइक है। दरअसल, ऑटो इंडस्ट्री में यह एक सामान्य ट्रेंड बन गया है, जहां कंपनियां बढ़ती लागत को संभालने के लिए कीमतों में समय-समय पर बदलाव करती रहती हैं। इससे पहले 2026 की शुरुआत में BMW और मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं।

जल्द आ रही है नई परफॉर्मेंस SUV

इसी बीच ऑडी (Audi) भारत में एक नई परफॉर्मेंस SUV लॉन्च करने की तैयारी में भी है। कंपनी 17 मार्च को ऑडी (Audi) SQ8 लॉन्च करने जा रही है, जिसकी बुकिंग पहले ही 5 लाख रुपये टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है। इस SUV में 4.0-लीटर V8 इंजन मिलेगा, जो करीब 507hp की पावर और 770Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा।