1 अप्रैल से महंगी होंगी इस कंपनी की कारें, 2% तक प्राइस हाइक का ऐलान;

Mar 12, 2026 03:23 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

अगर आप ऑडी (Audi) की लग्जरी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च के अंदर बुकिंग करना फायदेमंद हो सकता है। जी हां, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से कंपनी की पूरी कार लाइन-अप महंगी हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कंपनी अपनी कारों की कीमतें कितने फीसद तक बढ़ा सकती है?

1 अप्रैल से महंगी होंगी इस कंपनी की कारें, 2% तक प्राइस हाइक का ऐलान;

अगर आप लग्जरी कार खरीदने की सोच रहे हैं और खास तौर पर ऑडी (Audi) की कार लेने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। जी हां, क्योंकि ऑडी इंडिया (Audi India) ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2026 से अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक यह फैसला इनपुट कॉस्ट बढ़ने और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव की वजह से लिया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद कंपनी की सभी कारों के एक्स-शोरूम प्राइस में बदलाव देखने को मिलेगा।

कंपनी ने क्यों बढ़ाई कीमत?

ऑडी इंडिया (Audi India) के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों (Balbir Singh Dhillon) ने कहा कि हाल के समय में कच्चे माल की लागत बढ़ने और विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण कीमतों में एडजस्टमेंट करना जरूरी हो गया है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह ग्राहकों पर इसका असर कम से कम रखने की कोशिश करेगी।

इन सभी मॉडल्स पर पड़ेगा असर

कीमतों में यह बढ़ोतरी ऑडी (Audi) की पूरी लाइन-अप पर लागू होगी। भारत में कंपनी जिन प्रमुख कारों को बेचती है, उनमें Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8 और Audi RS Q8 शामिल हैं। इन सभी कारों की कीमतें 2% तक बढ़ सकती हैं, जो मॉडल के हिसाब से लाखों रुपये का अंतर ला सकती है।

2026 में ऑडी की पहली कीमत बढ़ोतरी

यह 2026 में ऑडी (Audi) की पहली प्राइस हाइक है। दरअसल, ऑटो इंडस्ट्री में यह एक सामान्य ट्रेंड बन गया है, जहां कंपनियां बढ़ती लागत को संभालने के लिए कीमतों में समय-समय पर बदलाव करती रहती हैं। इससे पहले 2026 की शुरुआत में BMW और मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं।

जल्द आ रही है नई परफॉर्मेंस SUV

इसी बीच ऑडी (Audi) भारत में एक नई परफॉर्मेंस SUV लॉन्च करने की तैयारी में भी है। कंपनी 17 मार्च को ऑडी (Audi) SQ8 लॉन्च करने जा रही है, जिसकी बुकिंग पहले ही 5 लाख रुपये टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है। इस SUV में 4.0-लीटर V8 इंजन मिलेगा, जो करीब 507hp की पावर और 770Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा।

अगर आप ऑडी (Audi) की लग्जरी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मार्च के अंदर बुकिंग करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से कंपनी की पूरी कार लाइन-अप महंगी हो जाएगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi

