Audi लाई Q7 का नया जेनरेशन, मिलेगा तीन तरह का सीटिंग लेआउट ऑप्शन, पावरफुल V6 डीजल इंजन भी

ऑडी ने अपनी नई थर्ड-जेनरेशन Q7 SUV को ऑफिशियली रिवील कर दिया है।नई Q7 में 3.0-लीटर V6 डीजल इंजन दिया गया है। यह 5, 6 और 7 सीटर वर्जन में आई है। आइए जानते हैं डीटेल।

ऑडी ने अपनी नई थर्ड-जेनरेशन Q7 SUV को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। यह नई लग्जरी SUV कंपनी की लाइनअप में Q5 और आने वाली Q9 के बीच के सेगमेंट की है। नई Q7 ने सेकेंड जेनरेशन वाली '4M' Q7 की जगह ली है, जो करीब 11 साल से मार्केट में मौजूद थी। नई Q7 में डिजाइन, फीचर्स, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ा बदलाव सीटिंग लेआउट में देखने को मिला है। जहां पुरानी Audi Q7 स्टैंडर्ड तौर पर 7-सीटर SUV थी। वहीं, नई Q7 अब 5-सीटर के तौर पर ऑफर की जाएगी। हालांकि, ग्राहकों के पास 6-सीटर और 7-सीटर लेआउट का ऑप्शन भी रहेगा। नई Q7 में 3.0-लीटर V6 डीजल इंजन दिया गया है। यह 5, 6 और 7 सीटर वर्जन में आई है। आइए डीटेल में जानते हैं इस नई ऑडी के बारे में।

पहले से ज्यादा मस्कुलर और दमदार डिजाइन की बात करें तो नई Q7 पहले से ज्यादा मस्कुलर और दमदार दिख रही है। इसका लुक ऑडी की नई SUVs, खासकर Q3 से इंस्पायर्ड है। इसके फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है। ऊपर की तरफ पतले LED DRLs मिलते हैं, जिनमें पिक्सेल लाइटिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि मेन Matrix LED हेडलैंप्स नीचे वर्टिकल पोजिशन में लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल, हनीकॉम्ब पैटर्न वाला चौड़ा एयर डैम और सिल्वर फिनिश वाले डिजाइन एलिमेंट्स इसकी मौजूदगी को और शानदार बनाते हैं।



23-इंच तक के बड़े वील्स का ऑप्शन



साइड प्रोफाइल की बात करें तो नई Q7 में क्लीन और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें क्रोम फिनिश वाली विंडो लाइन, ट्रेडिशनल पुल-टाइप डोर हैंडल, पतली रूफ रेल्स और बॉडी कलर क्लैडिंग दी गई है। SUV में स्टैंडर्ड तौर पर 20-इंच के अलॉय वील्स मिलते हैं। ग्राहक चाहें, तो 23-इंच तक के बड़े वील्स का ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और 4-स्पोक स्टीयरिंग वील



इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा। नई Q7 में 4-स्पोक स्टीयरिंग वील दिया गया है और केबिन में लकड़ी और लेदर का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। सेंटर कंसोल का डिजाइन काफी हद तक Audi Q9 से मिलता-जुलता है। इसमें दो वायरलेस चार्जिंग पैड, इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, स्टोरेज स्पेस और कई अन्य कंट्रोल्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड, 360-डिग्री कैमरा और हैजर्ड लाइट्स जैसे फंक्शन भी यहीं से ऑपरेट किए जा सकते हैं।

22-स्पीकर Bang & Olufsen 4D साउंड सिस्टम



फीचर्स की बात करें तो नई Audi Q7 में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और लाइटिंग कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा ADAS सेफ्टी पैकेज, 22-स्पीकर Bang & Olufsen 4D साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स और कई प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं।

3.0-लीटर V6 डीजल इंजन



नई Audi Q7 को Volkswagen Group के Premium Platform Combustion (PPC) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म माइल्ड हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। हालांकि, फिलहाल कंपनी ने केवल एक इंजन ऑप्शन की जानकारी शेयर की है। नई Q7 में 3.0-लीटर V6 डीजल इंजन दिया गया है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑडी के मशहूर Quattro ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ पेयर किया गया है। यह इंजन दो अलग-अलग पावर ट्यूनिंग में उपलब्ध होगा।