ये कंपनी लाई नया एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम, मिलेगा 60% तक गारंटीड फ्यूचर वैल्यू; यहां जानें इसकी खासियत

ऑडी इंडिया डीलर पार्टनर्स ने नया ‘एश्‍योर्ड बायबैक प्रोग्राम’ शुरू किया है। ये कई मायने में खास है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 03:26 AM
ऑडी इंडिया के देशभर के डीलरशिप्स ने नया एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम ग्राहकों को उनकी गाड़ी के भविष्य के मूल्य की गारंटी देता है, जिससे ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा और त्योहारों के मौसम में लग्जरी कारों की मांग को बढ़ावा मिलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मेक-इन-इंडिया मारुति सुजुकी ई-विटारा को क्यों माना जा रहा मील का पत्थर?

ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि ऑडी का मालिक होना सिर्फ लग्जरी का अहसास नहीं, बल्कि ग्राहकों के लिए मन की शांति भी है। हमारे डीलर पार्टनर्स का नया एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम ग्राहकों को कार बेचने के समय एक तय और पारदर्शी प्राइस देता है, साथ ही आसान फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस विकल्प भी प्रदान करता है, जिससे कीमत के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता। हमें विश्वास है कि यह प्रोग्राम त्योहारों के मौसम में लग्ज़री कार खरीद को और आसान और सुविधाजनक बनाएगा।

एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम की मुख्य खासियत

गारंटीड फ्यूचर वैल्यू

इसमें 3 साल / 45,000 किमी. के बाद एक्स-शोरूम कीमत का 60% मिलेगा। वहीं 4 साल / 60,000 किमी. के बाद एक्स-शोरूम कीमत का 50% मिलेगा। वहीं, लो-ईएमआई बैलून फाइनेंस (फाइनेंसर की स्वीकृति के आधार पर) भी मिलेगा।

क्या है प्रोग्राम की खासियत?

गारंटीड फ्यूचर वैल्यू:

3 साल / 45,000 किमी के बाद – एक्स-शोरूम कीमत का 60%

4 साल / 60,000 किमी के बाद – एक्स-शोरूम कीमत का 50%

लो ईएमआई बैलून फाइनेंस: आसान फाइनेंसिंग की सुविधा (फाइनेंसर की स्वीकृति पर आधारित)।

टेंशन-फ्री ओनरशिप: इसका मतलब है कि गाड़ी बेचने के वक्त तय प्राइस मिलेगा, कीमतों में उतार-चढ़ाव से कोई फर्क नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:भारत में ऑडी A4 का नया सिग्नेचर एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत ₹57.11 लाख

किन-किन मॉडलों पर लागू?

यह ऑफर 6 मॉडलों ऑडी A4, ऑडी Q3, ऑडी Q3 स्पोर्टबैक, ऑडी A6, ऑडी Q5 और ऑडी Q7 पर लागू है।

ऑडी का यह नया प्रोग्राम उन ग्राहकों के लिए खास है, जो लग्जरी कार का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी की री-सेल वैल्यू को लेकर चिंता करते हैं। अब 60% तक गारंटीड फ्यूचर वैल्यू के साथ लग्जरी कार खरीदना पहले से ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा।

Auto News Hindi

