गजब है Audi Q4 e-tron का फेसलिफ्ट, 592 km तक की रेंज, 10 मिनट की चार्जिंग में चलेगी 185 km

Apr 27, 2026 07:18 pm IST

ऑडी ने Q4 e-tron का फेसलिफ्टेड वर्जन ग्लोबली अनवील किया है। ये SUV और स्पोर्टबैक दोनों बॉडी स्टाइल में आती है। इससे बैटरी मात्र 27 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। जबकि, 10 मिनट के टॉप-अप से 185 किमी तक की रेंज मिल सकती है।

ऑडी ने अपडेटेड स्टाइल, पहले से बेहतर केबिन और इंप्रूव्ड माइलेज के साथ Q4 e-tron का फेसलिफ्टेड वर्जन ग्लोबली अनवील किया है। ये SUV और स्पोर्टबैक दोनों बॉडी स्टाइल में आती है। फेसलिफ्ट में Q4 e-tron के सिग्नेचर डिजाइन को कंटिन्यू रखा गया है। इनमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके इसे और भी अपीलिंग बनाया गया है। फ्रंट में आपको नई कस्टमाइजेबल LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। इसकी ग्रिल बॉडी कलर में है, जिसके चारों ओर ग्लॉस ब्लैक बॉर्डर और सिल्वर एक्सेंट हैं।

19 से 21 इंच के बीच के पांच नए अलॉय वील डिजाइन्स

बम्पर में इंटीग्रेटेड फंक्शनल एयर इंटेक्स के साथ इसकी एयरोडायनामिक कैपेबिलिटी में भी सुधार किया गया है। बायर्स को कंपनी 19 से 21 इंच के बीच के पांच नए अलॉय वील डिजाइन्स के ऑप्शन दे रही। इसके एसयूवी और स्पोर्टबैक दोनों वेरिएंट में एक जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं। इनमें कनेक्टेड OLED टेललाइट्स, कॉन्ट्रास्टिंग बम्पर इंसर्ट और रीडिजाइन की गई स्किड प्लेट शामिल हैं।

नया ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट

इंटीरियर की बात करें, तो ऑडी ने Q4 ई-ट्रॉन फेसलिफ्ट में नया ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दे रही है। इसमें 11.9 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.8 इंच की सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और ऑप्शनल 12 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है। यह सिस्टम ऑप्शनल ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है। फेसलिफ्ट में क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन रिमूव कर दिए गए हैं और सभी फंक्शन अब टचस्क्रीन इंटरफेस में ऑफर किए जा रहे हैं।

1,487 लीटर तक का बूट स्पेस

ऑडी ने इसके केबिन के लेआउट में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें आर्मरेस्ट के साथ इंटीग्रेटेड एक्सटेंडेड सेंटर कंसोल शामिल है। स्टीयरिंग वील में अब टच-सेंसिटिव इनपुट के साथ रोलर कंट्रोल भी आ गया हैं। इसका बूट स्पेस 515 लीटर है, जो पहले से थोड़ा कम है। रियर सीट्स को फोल्ड करने पर बूट स्पेस को 1,487 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

10 मिनट की चार्जिंग से 185 किमी तक की रेंज

Q4 e-tron में वही 59 kWh और 77 kWh बैटरी पैक लगे हैं। पिछले एक्सल पर लगा नया APP350 इलेक्ट्रिक मोटर परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और ओवरऑल एफिशिएंसी को लगभग 10 पर्सेंट तक बेहतर करता है। रियर-वील ड्राइव वेरिएंट 286 hp की ताकत और 545 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इनकी क्लेम्ड रेंज 592 किमी तक है। वहीं, ऑल-वील ड्राइव वर्जन 340 hp की ताकत ऑफर करते हैं और इनकी मैक्सिमम रेंज 554 किमी तक की है। कंपनी ने चार्जिंग स्पीड में भी सुधार किया गया है। अब डीसी फास्ट चार्जिंग 185 kW की है। इससे बैटरी मात्र 27 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। जबकि, 10 मिनट के टॉप-अप से 185 किमी तक की रेंज मिल सकती है।