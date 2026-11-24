कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी पर ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि बढ़ती इनपुट लागत को देखते हुए हम कीमतों में 2% तक का बदलाव करने जा रहे हैं।

ऑडी इंडिया ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। कंपनी ने एलान किया है कि वो 1 जनवरी, 2027 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती इनपुट लागत की भरपाई के लिए की जा रही है। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसलिए यह फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच कीमतों में होने वाली दूसरी बढ़ोतरी होगी। जबकि, साल 2027 की शुरूआत का पहला प्राइस हाइक होगा। यानी 31 दिसंबर तक कार पुरानी कीमत में खरीद पाएंगे।

इनपुट लागत के चलते कीमतों में इजाफा

कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी पर ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, "बढ़ती इनपुट लागत को देखते हुए हम कीमतों में 2% तक का बदलाव करने जा रहे हैं। हमारे बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए यह बदलाव जरूरी है।" गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में हुई पिछली बढ़ोतरी के पीछे भी बढ़ती लागत और रुपए की गिरती कीमत को कारण बताया गया था। ढिल्लों ने कहा, "हमने इस बदलाव को जितना हो सके उतना सीमित रखा है।"

मिमिमम ₹87,340 की हो सकती है बढ़ोतरी

मौजूदा कीमतों के हिसाब से अलग-अलग मॉडल के आधार पर कीमतों में 87,340 रुपए से लेकर 4.68 लाख रुपए तक का बदलाव हो सकता है। भारत में ऑडी का सबसे सस्ता मॉडल Q3 SUV है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 43.67 लाख रुपए है। जबकि सबसे महंगा मॉडल RS Q8 है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.34 करोड़ रुपए है। गाड़ियों की नई कीमतें जनवरी में ही सामने आएंगी।

लग्जरी कार सेगमेंट की तीसरी बड़ी कंपनी

देश के लग्जरी कार सेगमेंट में ऑडी इंडिया का भी दबदबा है। हालांकि, अभी कंपनी इस सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसे प्लेयर से काफी नीचे है। ये दोनों के बाद तीसरे नंबर पर बनी हुई है। ऐसे में अब कंपनी अपने कई नए लॉन्च और एक्पेंडिंग डीलरशिप नेटवर्क के दम पर अगले 3 से 5 सालों में इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदार को दोगुनी करने का प्लान बना रही है। CY2025 के आखिर में ब्रांड का बाजार में लगभग 7.5% हिस्सा था, जब उसने 4,510 यूनिट बेचीं, जो CY2024 में 5,249 यूनिट से 14% कम थी। ऑडी अब सेगमेंट को अलग प्लानिंग के साथ ड्राइव करना चाहती है।