31 दिसंबर तक खरीद लो ऑडी कार, जनवरी से हो जाएंगी महंगी; मिनिमम ₹87340 का हो सकता है इजाफा
कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी पर ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि बढ़ती इनपुट लागत को देखते हुए हम कीमतों में 2% तक का बदलाव करने जा रहे हैं।
ऑडी इंडिया ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। कंपनी ने एलान किया है कि वो 1 जनवरी, 2027 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी बढ़ती इनपुट लागत की भरपाई के लिए की जा रही है। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की गई थी। इसलिए यह फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच कीमतों में होने वाली दूसरी बढ़ोतरी होगी। जबकि, साल 2027 की शुरूआत का पहला प्राइस हाइक होगा। यानी 31 दिसंबर तक कार पुरानी कीमत में खरीद पाएंगे।
इनपुट लागत के चलते कीमतों में इजाफा
कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी पर ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, "बढ़ती इनपुट लागत को देखते हुए हम कीमतों में 2% तक का बदलाव करने जा रहे हैं। हमारे बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए यह बदलाव जरूरी है।" गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में हुई पिछली बढ़ोतरी के पीछे भी बढ़ती लागत और रुपए की गिरती कीमत को कारण बताया गया था। ढिल्लों ने कहा, "हमने इस बदलाव को जितना हो सके उतना सीमित रखा है।"
मिमिमम ₹87,340 की हो सकती है बढ़ोतरी
मौजूदा कीमतों के हिसाब से अलग-अलग मॉडल के आधार पर कीमतों में 87,340 रुपए से लेकर 4.68 लाख रुपए तक का बदलाव हो सकता है। भारत में ऑडी का सबसे सस्ता मॉडल Q3 SUV है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 43.67 लाख रुपए है। जबकि सबसे महंगा मॉडल RS Q8 है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.34 करोड़ रुपए है। गाड़ियों की नई कीमतें जनवरी में ही सामने आएंगी।
लग्जरी कार सेगमेंट की तीसरी बड़ी कंपनी
देश के लग्जरी कार सेगमेंट में ऑडी इंडिया का भी दबदबा है। हालांकि, अभी कंपनी इस सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसे प्लेयर से काफी नीचे है। ये दोनों के बाद तीसरे नंबर पर बनी हुई है। ऐसे में अब कंपनी अपने कई नए लॉन्च और एक्पेंडिंग डीलरशिप नेटवर्क के दम पर अगले 3 से 5 सालों में इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदार को दोगुनी करने का प्लान बना रही है। CY2025 के आखिर में ब्रांड का बाजार में लगभग 7.5% हिस्सा था, जब उसने 4,510 यूनिट बेचीं, जो CY2024 में 5,249 यूनिट से 14% कम थी। ऑडी अब सेगमेंट को अलग प्लानिंग के साथ ड्राइव करना चाहती है।
शोरूम बढ़ाने का प्लान भी शामिल
रिटेल के मोर्चे पर ऑडी इंडिया 2027 तक अपने शोरूम नेटवर्क को मौजूदा 28 शोरूम से बढ़ाकर लगभग 40 शोरूम तक ले जाने की योजना बना रही है। इसमें टियर-II और टियर-III बाजारों पर अधिक जोर दिया जाएगा। कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड की बड़ी ताकत बनी हुई है। भारत में बिकने वाली हर तीन ऑडी कारों में से एक कार मौजूदा ग्राहक खरीदता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें