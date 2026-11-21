लक्जरी कारों की बिक्री CY2025 में लगभग 52,000 यूनिट रही और 2026 में 11% बढ़कर लगभग 58,000 यूनिट होने का अनुमान है। इस सेगमेंट में अन्य जर्मन ब्रांड BMW और मर्सिडीज-बेंज टॉप पोजीशन लिए लगातार तगड़ा कॉम्पटीशन कर रहे हैं।

लग्जरी कार सेगमेंट के लिए ऑडी का नया प्लान

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देश के लग्जरी कार सेगमेंट में ऑडी इंडिया का भी दबदबा है। हालांकि, अभी कंपनी इस सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसे प्लेयर से काफी नीचे है। ऐसे में अब कंपनी अपने कई नए लॉन्च और एक्पेंडिंग डीलरशिप नेटवर्क के दम पर अगले 3 से 5 सालों में इस सेगमेंट में अपनी हिस्सेदार को दोगुनी करने का प्लान बना रही है। CY2025 के आखिर में ब्रांड का बाजार में लगभग 7.5% हिस्सा था, जब उसने 4,510 यूनिट बेचीं, जो CY2024 में 5,249 यूनिट से 14% कम थी।

कुल मिलाकर लग्जरी कारों की बिक्री CY2025 में लगभग 52,000 यूनिट रही और 2026 में 11% बढ़कर लगभग 58,000 यूनिट होने का अनुमान है। इस सेगमेंट में अन्य जर्मन ब्रांड BMW और मर्सिडीज-बेंज टॉप पोजीशन लिए लगातार तगड़ा कॉम्पटीशन कर रहे हैं। हालांकि, ऑडी अब सेगमेंट को अलग प्लानिंग के साथ ड्राइव करना चाहती है।

ऑडी इंडिया अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को और मजबूत कर रही है। ब्रांड का लक्ष्य अगले 3 से 5 सालों में अपनी बाजार हिस्सेदारी को लगभग 7.5–8% से बढ़ाकर 15–16% करना है। इस स्ट्रेटजी को नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रिटेल नेटवर्क के विस्तार और कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ ओनरशिप पर अधिक ध्यान देने के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। ऑडी इंडिया को उम्मीद है कि उत्पादों की उपलब्धता से जुड़ी सीमाओं और पोर्टफोलियो में मौजूद कमियों के कारण 2026 में कारोबार ब्रॉडली स्थिर रहेगा। हालांकि, बाजार में नए प्रोडक्ट के आने के साथ ब्रांड 2027 में डबल डिजिट की ग्रोथ का लक्ष्य रखा है।

भारत का लग्जरी पैसेंजर व्हीकल बाजार 2026 में रिकॉर्ड 58,000 यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2025 में यह लगभग 52,000 यूनिट था। यह करीब 12% की ग्रोथ को दिखाता है। इस विस्तार के बावजूद, लग्जरी व्हीकल भारत के कुल पैसेंजर व्हीकल बाजार का केवल लगभग 1.1% हैं, जो डेवलप की पर्याप्त संभावनाओं को दिखाता है। नई ऑडी Q3 से बिक्री की सेल्स में बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ऑडी A5 को 2027 की पहली छमाही में आएगी, जिसके बाद ऑडी Q9 को लाया जाएगा।

रिटेल के मोर्चे पर ऑडी इंडिया 2027 तक अपने शोरूम नेटवर्क को मौजूदा 28 शोरूम से बढ़ाकर लगभग 40 शोरूम तक ले जाने की योजना बना रही है। इसमें टियर-II और टियर-III बाजारों पर अधिक जोर दिया जाएगा। कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड की बड़ी ताकत बनी हुई है। भारत में बिकने वाली हर तीन ऑडी कारों में से एक कार मौजूदा ग्राहक खरीदता है।