ऑडी की ये मोस्ट-अवेटेड कार मुंबई में हुई स्पॉट, 2026 में हो सकती है एंट्री; जान लीजिए खासियत

Dec 20, 2025 04:13 pm IST

ऑडी साल 2026 में भारतीय मार्केट में 3rd Gen Q3 के लॉन्च की तैयारी जोरों से कर रही है। बता दें कि मिड-2025 में नई ऑडी Q3 यूरोप और दूसरे मार्केट्स में लॉन्च हो चुकी है। इनमें पूरी तरह नया डिजाइन लैंग्वेज और मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब भारत में इसके लॉन्च की उम्मीद की जा रही है। अब इसके अगले कदम की झलक मुंबई में देखने को मिली है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, टीम-BHP के nightwing_66 ने दो अलग-अलग ऑडी Q3 वेरिएंट्स को फ्लैट बेड ट्रकों पर बिना किसी कैमुफ्लाज के स्पॉट किया।

कुछ ऐसी दिखेगी कार स्पॉट किए गए ऑडी Q3 वैरिएंट्स में एक बेस मॉडल और एक हाईर ट्रिम नजर आया। बेस ऑडी Q3 में सिंगल-टोन अलॉय व्हील्स और Continental टायर्स लगे थे, जबकि हाईर ऑडी Q3 में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और Nexen टायर्स थे। यूरोप में बेस मॉडल की कीमत EUR 44,600 (लगभग 44.2 लाख रुपये) से शुरू होती है। ऑडी Q3 के साथ Tech, Tech Plus और Tech Pro पैकेज ऑप्शन मिलते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से फीचर्स और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी चुन सकते हैं।

धांसू होंगे कार के फीचर्र ऑडी Q3 के इंटीरियर्स भी पूरी तरह अपडेटेड हैं। इसमें ड्राइवर-सेंट्रिक डिजाइन के साथ 12.8-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15W वायरलेस चार्जिंग, स्टीयरिंग कॉलम पर गियर सिलेक्टर, एंबिएंट लाइटिंग और 12-स्पीकर Sonos ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। पावरट्रेन ऑप्शन में ऑडी Q3 1.5L 150bhp टर्बो पेट्रोल, 2.0L 150bhp टर्बो डीजल और 2.0L टर्बो पेट्रोल 265bhp तक के साथ Quattro AWD ऑप्शन में उपलब्ध होगी। हालांकि, ऑडी इंडिया ने अभी तक 3rd Gen Q3 के लॉन्च का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है।