एथर नए EL प्लेटफॉर्म पर ला रही अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 20 अगस्त को 'कम्युनिटी डे' पर करेगी पेश
एथर अपने 2025 कम्युनिटी डे पर EL प्लेटफॉर्म और EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश करेगा। यह इवेंट अगस्त में आयोजित करने की योजना है। हालांकि, ऑफिशियली डिटेल उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन एथर का नया EL प्लेटफॉर्म अनिवार्य रूप से नो-फ्रिल्स दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
बेंगलुरु की कंपनी एथर एनर्जी अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो नया मॉडल जोड़ने की तैयारा में है। कंपनी 30 अगस्त को अपने एनुअल कम्युनिटी डे पर अपने मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करेगी। यह नया स्कूटर एक नए 'EL' प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। कंपनी द्वार जारी किए गए टीजर ट्वीट के अनुसार, यह नया ई-स्कूटर न केवल बहुमुखी होगा, बल्कि अत्यधिक स्केलेबल और कम लागत वाला भी होगा। यह नया ई-स्कूटर प्लेटफॉर्म इस महीने के आखिर में एक कॉन्सेप्ट के रूप में लॉन्च होगा। इसका प्रोडक्शन वर्जन एक साल बाद 2026 में भारतीय बाजार में आने की संभावना है।
एक दशक से भी ज्यादा समय से एथर एनर्जी स्पोर्टी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही है। इसके परिणामस्वरूप, इसने अपनी जगह और ब्रांड रिकॉल बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ज्यादा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कंपनी को एंट्री-लेवल ई-स्कूटर की एक सीरीज पेश करने की जरूरत है। यह नया EL प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए ऐसा करने के लिए तैयार है। एथर एनर्जी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक नया प्लांट भी बना रही है। हालांकि, कंपनी ने इस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग की योजना का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह संभव है कि नए EL रेंज के प्रोडक्ट का निर्माण यहीं किया जाएगा और देश भर में बेचा जाएगा।
भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS आईक्यूब 94,434 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। अपने नए EL स्कूटर प्लेटफॉर्म के साथ, एथर की योजना इन ज्यादा अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटरों को चुनौती देना हो सकती है। कोई डिटेल न बताते हुए, एथर ने कहा कि इसका नया EL प्लेटफॉर्म वर्सटाइल और अफॉर्डेबल होगा। यह ब्रांड को अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने और बजट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। वैसे, अपनी अफॉर्डेबल प्राइस और शानदार डिजाइन के साथ, एथर रिज्टा एक बेस्टसेलर बनकर उभरा। हालांकि, संभावित खरीदारों के एक बड़े वर्ग को 1 लाख रुपए की कीमत अभी भी महंगी लग सकती है।
