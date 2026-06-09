गजब! इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आया वॉइस कमांड फीचर, अब बोलने से सेटिंग बदल जाएगी; फीचर्स भी कंट्रोल होंगे
कंपनी ने कन्फर्म किया है कि कंपनी ने अपने 'Voice on Ather' फीचर को सभी जेन 3 और उससे नए मॉडल वाले कस्टमर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। यह फीचर राइडर्स को नैचुरल लेंग्वेज में कमांड देकर अपने एथर स्कूटर से बातचीत करने की सुविधा देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप Google Assistant या Apple Siri के साथ करते हैं।
बेंगलुरु बेस्ड एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी की सेल्स बूस्ट होने टेक्नोलॉजी का अहम रोल रहा है। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जो यूजर्स की राइडिंग को आसान बना रहे हैं। अब कंपनी के CEO तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पर कन्फर्म किया है कि कंपनी ने अपने 'Voice on Ather' फीचर को सभी जेन 3 और उससे नए मॉडल वाले कस्टमर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। इस फीचर की घोषणा सबसे पहले एथर कम्युनिटी डे 2025 में AtherStack 7 अपडेट के हिस्से के तौर पर की गई थी।
यह फीचर राइडर्स को नैचुरल लेंग्वेज में कमांड देकर अपने एथर स्कूटर से बातचीत करने की सुविधा देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप Google Assistant या Apple Siri के साथ करते हैं। 'Voice on Ather' एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) पर बेस्ड है जिसे भारतीय लहजे और बोलियों को समझने के लिए तैयार किया गया है। इससे राइडर्स तय कीवर्ड प्रॉम्प्ट के बजाय नैचुरल बातचीत वाले कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फ़ीचर अभी चार मुख्य फंक्शन को कवर करता है, जिसमें नेविगेशन, व्हीकल सेटिंग्स, कॉल और नोटिफिकेशन, और मीडिया कंट्रोल शामिल हैं।
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इसका मतलब है कि राइडर्स "सबसे नजदीकी चार्जर कितनी दूर है?" या "काम पर पहुंचने में कितना समय लगेगा (ETA)?" जैसे सवाल पूछ सकते हैं और "ट्रैक्शन कंट्रोल को रेन मोड में बदलें" या "स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाए" जैसे कमांड से व्हीकल की सेटिंग्स भी बदल सकते हैं। यह सिस्टम एथर हेलो (Ather Halo) स्मार्ट हेलमेट और किसी भी स्टैंडर्ड ब्लूटूथ हेडसेट के साथ काम करता है। इसका मतलब है कि राइडर्स सेना (Sena) या कार्डो (Cardo) इंटरकॉम जैसे थर्ड-पार्टी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए भी वही फंक्शनैलिटी पा सकते हैं।
तरुण मेहता ने यह भी बताया कि डेवलपमेंट के अगले स्टेज में बातचीत टू-वे होगी, जिससे स्कूटर सिर्फ कमांड का जवाब देने के बजाय राइडर से प्रोएक्टिव रूप से बातचीत कर सकेगा। यह एथर के पहले बताए गए AtherStack 7 रोडमैप के अनुरूप है, जिसमें गड्ढों के लिए वॉइस-बेस्ड अलर्ट, ParkSafe नोटिफिकेशन और टायर प्रेशर का अलर्ट शामिल थी। Voice on Ather, जेन 3 हार्डवेयर और उससे नए हार्डवेयर पर चलने वाले 450X, 450 एपेक्स और रिज्टा Z के साथ काम करता है। यह फीचर 450S या रिज्टा S पर उपलब्ध नहीं है। यूजर्स ने पहले ही बताना शुरू कर दिया है कि उन्हें यह फीचर ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के जरिए मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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