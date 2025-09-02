Ather Rizta Z to get full touchscreen functionality via an OTA update इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आ रहा नया OTA अपडेट, करते ही रेंज में होगा तगड़ा इजाफा; इंटरफेस भी बदल जाएगा, Auto Hindi News - Hindustan
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आ रहा नया OTA अपडेट, करते ही रेंज में होगा तगड़ा इजाफा; इंटरफेस भी बदल जाएगा

रिज्टा जेड के लिए ये OTA अपडेट कुछ हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है। एथर एनर्जी का कहना है कि स्कूटर में शामिल एडवांस्ड हार्डवेयर उन्हें फुली टचस्क्रीन फंक्शनैलिटी को एक्टिव करने में सक्षम बनाएगा। इससे मौजूदा ग्राहकों के लिए उनकी डेली राइड में स्कूटर और भी सुविधाजनक हो जाएगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:47 AM
बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी ने अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर रिज्टा जेड के लिए नया अपडेट जारी करने वाली है। कंपनी इस स्कूटर के लिए इस अपडेट को OTA की मदद से रिलीज करेगी। कंपनी ने 2025 कम्युनिटी डे इवेंट में नए EL01 कॉन्सेप्ट, रेडक्स कॉन्सेप्ट को पेश किया था। वहीं, एथर 450 एपेक्स के लिए क्रूज कंट्रोल फीचर पेश किए थे। इसके अलावा, उन्होंने रिज्टा जेड के लिए एक OTA अपडेट की भी घोषणा की। ऐसे में जो यूजर इस स्कूटर को चला रहे हैं उन्हें जल्द ही इसमें कई सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे।

रिज्टा जेड के लिए ये OTA अपडेट कुछ हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है। एथर एनर्जी का कहना है कि स्कूटर में शामिल एडवांस्ड हार्डवेयर उन्हें फुली टचस्क्रीन फंक्शनैलिटी को एक्टिव करने में सक्षम बनाएगा। इससे मौजूदा ग्राहकों के लिए उनकी डेली राइड में स्कूटर और भी सुविधाजनक हो जाएगा। इस अपडेट में एक नया यूजर इंटरफेस और एक नया ईको मोड भी होगा। कंपनी का कहना है कि यह नया ईको मोड राइडर्स को परफॉर्मेंस और राइडिंग रेंज के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। मैकेनिकल रूप से रिज्टा जेड पहले जैसा ही है।

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे। इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं।

बात करें रेंज की तो इसमें 2.9 kWh बैटरी और 3.7 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक की रेंज 123 km और बड़े बैटरी पैक की रेंज 160 km है। सभी वैरिएंट की टॉप स्पीड 80 km/h है। 2.9 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम 6.40 घंटे हैं। जबकि, 3.7 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम सिर्फ 4.30 घंटे हैं। रिज्टा को 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें 4 डुअल टोन कलर और 3 सिंगल टोन कलर हैं। कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है। इसके टॉप वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपए है।

