इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, जून में 24,742 लोगों ने खरीदा; 160 km है इसका रेंज

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी ने एक बार फिर अपनी धाक जमाई है। बता दें कि जून, 2026 में कंपनी के नए फैमिली स्कूटर एथर रिज्टा ने अकेले 24,742 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की।

एथर रिज्टा बिक्री जून 2026

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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर एनर्जी ने एक बार फिर अपनी धाक जमाई है। बता दें कि जून, 2026 में कंपनी के नए फैमिली स्कूटर 'एथर रिज्टा' (Ather Rizta) ने बिक्री के मामले में अकेले दम पर जलवा बिखेरा। एथर रिज्टा ने इस दौरान 97 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए अकेले 24,742 यूनिट्स स्कूटर बेचे। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून 2025 में यह आंकड़ा 12,563 यूनिट्स था। वहीं, मई 2026 की तुलना में भी इसकी बिक्री में 19 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। आइए जानते हैं पिछले महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर '450' सीरीज दूसरी ओर एथर की स्पोर्टी '450' सीरीज ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। बता दें कि जून, 2026 में एथर 450 सीरीज की कुल 6,321 यूनिट्स बिकीं। जबकि मई, 2026 में यह आंकड़ा 6,057 यूनिट्स था। यह स्पोर्टी स्कूटर उन युवाओं के बीच खासा पॉपुलर है, जिन्हें पावरफुल परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स पसंद हैं। हालांकि, कंपनी की पुरानी 450S, 450X और 450 Apex जैसे मॉडल्स की बिक्री जून 2026 में पूरी तरह शून्य रही।

रिज्टा का केबिन और फीचर्स एथर रिज्टा को कंपनी ने खास तौर पर परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी और आरामदायक सीट मिलती है, जिस पर दो लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके अलावा, सामान रखने के लिए इसमें 56 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें गूगल मैप्स वाला डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और 'स्किड कंट्रोल' जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।

सालाना बिक्री में 67% का बड़ा उछाल अगर सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री पर नजर डालें तो एथर एनर्जी के लिए अप्रैल का महीना बेहद शानदार रहा। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में कुल 22,832 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं। वहीं, ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 13,663 यूनिट्स था। इसका मतलब है कि कंपनी ने सालाना आधार पर 67 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की है। इस तेजी से साफ है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग अब तेजी से एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।