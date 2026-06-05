Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धड़ल्ले से बिकने वाला ये रिज्टा स्कूटर हो गया महंगा, कंपनी ने इतने रुपए बढ़ा दिए; ओला को छोड़ चुका पीछे

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एथर रिज्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के मामले में सबसे ऊपर है। लॉन्च के बाद से ही ये सेल्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहीं, टॉप मॉडल की लिस्ट में भी ये अपनी जगह बना चुका है। हालांकि, अब इसे खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने 1 जून से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।

धड़ल्ले से बिकने वाला ये रिज्टा स्कूटर हो गया महंगा, कंपनी ने इतने रुपए बढ़ा दिए; ओला को छोड़ चुका पीछे

एथर एनर्जी के पोर्टफोलियो में रिज्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के मामले में सबसे ऊपर है। ये फैमिली-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च के बाद से ही सेल्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहीं, टॉप मॉडल की लिस्ट में भी ये अपनी जगह बना चुका है। हालांकि, अब इसे खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने 1 जून से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके 2.9kWh बैटरी पैक वाले एंट्री-लेवल S वैरिएंट की कीमत 3,000 रुपए बढ़ गई है। वहीं, ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले Z वैरिएंट और बड़ी 3.7kWh बैटरी वाले S वैरिएंट की कीमत 4,000 रुपए बढ़ गई है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.5 - 1.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
अभी ऑफर पाएं
एथर रिज्टा के वैरिएंट की नई शुरुआती कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमते
S (2.9kWh)1,21,046 रुपए
Z (2.9kWh)1,39,045 रुपए
S (3.7kWh)1,43,547 रुपए
Z (3.7kWh)1,59,046 रुपए

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹ 1.17 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okaya EV Faast F2T

Okaya EV Faast F2T

₹ 89,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okaya EV Faast F2B

Okaya EV Faast F2B

₹ 89,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Okaya EV Motofaast

Okaya EV Motofaast

₹ 1.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

रिज्टा का 2.9kWh वैरिएंट 105km की ट्रू रेंज देता है, जबकि बड़ी 3.7kWh बैटरी के साथ 125km की ट्रू रेंज का दावा किया जाता है। बैटरी पैक के साथ स्टैंडर्ड तौर पर 5 साल/60,000km की वारंटी मिलती है। एथर का कहना है कि इसमें IP67 रेटिंग है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो का सबसे प्रीमियम स्कूटर भी है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक जैसे मॉडल से होता है।

ये भी पढ़ें:इन 2 ई-स्कूटर ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी बिक्री, सिंगल चार्ज पर 102Km रेंज

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे। इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी।

खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं। रिज्टा में OTA अपडेट के बाद यूजर्स को एक नया यूजर इंटरफेस और एक नया ईको मोड मिलने लगा है। कंपनी का कहना है कि यह नया ईको मोड राइडर्स को परफॉर्मेंस और राइडिंग रेंज के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। मैकेनिकल रूप से रिज्टा पहले जैसा ही है। रिज्टा को 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें 4 डुअल टोन कलर और 3 सिंगल टोन कलर हैं।

ये भी पढ़ें:विदेशियों के दिमाग में ऐसी घुसी ये मोटरसाइकिल, पीछे छूटी पल्सर, अपाचे, स्पोर्ट

बात करें रेंज की तो इसमें 2.9 kWh बैटरी और 3.7 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक की रेंज 123 km और बड़े बैटरी पैक की रेंज 160Km है। सभी वैरिएंट की टॉप स्पीड 80 km/h है। 2.9 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम 6.40 घंटे हैं। जबकि, 3.7 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम सिर्फ 4.30 घंटे हैं। कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 117,500 रुपए है।

ये भी पढ़ें:किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV हो गई महंगी, शोरूम जाने से पहले देखें लिस्ट

3 लाख यूनिट की बिक्री पार
6 अप्रैल, 2024 को लॉन्च होने के बाद से एथर रिज्टा फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर ने घरेलू बाजार में 300,000 यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस मुकाम को हासिल करने में इसे महज 25 महीने का वक्त लगा। पिछले 2 सालों में इस फैमिली ई-स्कूटर की बिक्री में गजब का इजाफा देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कंपनी की ओवरऑल सेल्स में अब इसका मार्केट शेयर बढ़कर 77% हो गया है। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो के बाद एथर नंबर-3 पर आ चुकी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi bikes Ola Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।