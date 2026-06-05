धड़ल्ले से बिकने वाला ये रिज्टा स्कूटर हो गया महंगा, कंपनी ने इतने रुपए बढ़ा दिए; ओला को छोड़ चुका पीछे

एथर रिज्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के मामले में सबसे ऊपर है। लॉन्च के बाद से ही ये सेल्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहीं, टॉप मॉडल की लिस्ट में भी ये अपनी जगह बना चुका है। हालांकि, अब इसे खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने 1 जून से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।

एथर एनर्जी के पोर्टफोलियो में रिज्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री के मामले में सबसे ऊपर है। ये फैमिली-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च के बाद से ही सेल्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वहीं, टॉप मॉडल की लिस्ट में भी ये अपनी जगह बना चुका है। हालांकि, अब इसे खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने 1 जून से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके 2.9kWh बैटरी पैक वाले एंट्री-लेवल S वैरिएंट की कीमत 3,000 रुपए बढ़ गई है। वहीं, ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले Z वैरिएंट और बड़ी 3.7kWh बैटरी वाले S वैरिएंट की कीमत 4,000 रुपए बढ़ गई है।

एथर रिज्टा के वैरिएंट की नई शुरुआती कीमतें वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमते S (2.9kWh) 1,21,046 रुपए Z (2.9kWh) 1,39,045 रुपए S (3.7kWh) 1,43,547 रुपए Z (3.7kWh) 1,59,046 रुपए

रिज्टा का 2.9kWh वैरिएंट 105km की ट्रू रेंज देता है, जबकि बड़ी 3.7kWh बैटरी के साथ 125km की ट्रू रेंज का दावा किया जाता है। बैटरी पैक के साथ स्टैंडर्ड तौर पर 5 साल/60,000km की वारंटी मिलती है। एथर का कहना है कि इसमें IP67 रेटिंग है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो का सबसे प्रीमियम स्कूटर भी है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला, टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक जैसे मॉडल से होता है।

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे। इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी।

खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं। रिज्टा में OTA अपडेट के बाद यूजर्स को एक नया यूजर इंटरफेस और एक नया ईको मोड मिलने लगा है। कंपनी का कहना है कि यह नया ईको मोड राइडर्स को परफॉर्मेंस और राइडिंग रेंज के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। मैकेनिकल रूप से रिज्टा पहले जैसा ही है। रिज्टा को 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें 4 डुअल टोन कलर और 3 सिंगल टोन कलर हैं।

बात करें रेंज की तो इसमें 2.9 kWh बैटरी और 3.7 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक की रेंज 123 km और बड़े बैटरी पैक की रेंज 160Km है। सभी वैरिएंट की टॉप स्पीड 80 km/h है। 2.9 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम 6.40 घंटे हैं। जबकि, 3.7 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम सिर्फ 4.30 घंटे हैं। कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 117,500 रुपए है।