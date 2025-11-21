भारत में हाथों-हाथ बिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब इस देश के लोगों पर चलाएगा अपना जादू; रेंज 160Km
एथर एनर्जी ने कोलंबो मोटर शो 2025 में रिज्टा के लॉन्च के साथ श्रीलंका में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। कंपनी ने पिछले साल 450X के साथ मार्केट में एंट्री की थी, डिस्ट्रीब्यूटर इवोल्यूशन ऑटो के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना जारी रखे हुए है।
एथर एनर्जी ने कोलंबो मोटर शो 2025 में रिज्टा के लॉन्च के साथ श्रीलंका में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। कंपनी ने पिछले साल 450X के साथ मार्केट में एंट्री की थी, डिस्ट्रीब्यूटर इवोल्यूशन ऑटो के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना जारी रखे हुए है। वे अब EV यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए एथर ग्रिड फास्ट चार्जर के साथ देश भर में 40 एक्सपीरियंस सेंटर चला रहे हैं। एथर का कहना है कि श्रीलंका तेजी से उसके होनहार ग्लोबल मार्केट में से एक बन गया है, और रिज्टा को शामिल करने का मकसद इस इलाके में अपने पोर्टफोलियो और EV ईकोसिस्टम को मजबूत करना है। बता दें कि कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी देती है।
एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
Ola Electric S1 Pro 3 Gen
₹ 1.25 - 1.75 लाख
Ola Electric S1 Pro Sport
₹ 1.5 - 1.65 लाख
Ola Electric S1 X 3 Gen
₹ 94,999 - 1.3 लाख
Ola Electric S1 Air
₹ 89,999
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं। कंपनी इसके लिए OTA अपडेट भी जारी कर चुकी है।
बात करें रेंज की तो इसमें 2.9 kWh बैटरी और 3.7 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक की रेंज 123 km और बड़े बैटरी पैक की रेंज 160 km है। सभी वैरिएंट की टॉप स्पीड 80 km/h है। 2.9 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम 6.40 घंटे हैं। जबकि, 3.7 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम सिर्फ 4.30 घंटे हैं। रिज्टा को 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें 4 डुअल टोन कलर और 3 सिंगल टोन कलर हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।