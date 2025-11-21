भारत में हाथों-हाथ बिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब इस देश के लोगों पर चलाएगा अपना जादू; रेंज 160Km

संक्षेप: एथर एनर्जी ने कोलंबो मोटर शो 2025 में रिज्टा के लॉन्च के साथ श्रीलंका में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। कंपनी ने पिछले साल 450X के साथ मार्केट में एंट्री की थी, डिस्ट्रीब्यूटर इवोल्यूशन ऑटो के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना जारी रखे हुए है।

Fri, 21 Nov 2025 06:09 PM

एथर एनर्जी ने कोलंबो मोटर शो 2025 में रिज्टा के लॉन्च के साथ श्रीलंका में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। कंपनी ने पिछले साल 450X के साथ मार्केट में एंट्री की थी, डिस्ट्रीब्यूटर इवोल्यूशन ऑटो के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना जारी रखे हुए है। वे अब EV यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए एथर ग्रिड फास्ट चार्जर के साथ देश भर में 40 एक्सपीरियंस सेंटर चला रहे हैं। एथर का कहना है कि श्रीलंका तेजी से उसके होनहार ग्लोबल मार्केट में से एक बन गया है, और रिज्टा को शामिल करने का मकसद इस इलाके में अपने पोर्टफोलियो और EV ईकोसिस्टम को मजबूत करना है। बता दें कि कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी देती है।

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे।

इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं। कंपनी इसके लिए OTA अपडेट भी जारी कर चुकी है।