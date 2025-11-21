Hindustan Hindi News
भारत में हाथों-हाथ बिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब इस देश के लोगों पर चलाएगा अपना जादू; रेंज 160Km

संक्षेप:

Fri, 21 Nov 2025 06:09 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
एथर एनर्जी ने कोलंबो मोटर शो 2025 में रिज्टा के लॉन्च के साथ श्रीलंका में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। कंपनी ने पिछले साल 450X के साथ मार्केट में एंट्री की थी, डिस्ट्रीब्यूटर इवोल्यूशन ऑटो के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना जारी रखे हुए है। वे अब EV यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए एथर ग्रिड फास्ट चार्जर के साथ देश भर में 40 एक्सपीरियंस सेंटर चला रहे हैं। एथर का कहना है कि श्रीलंका तेजी से उसके होनहार ग्लोबल मार्केट में से एक बन गया है, और रिज्टा को शामिल करने का मकसद इस इलाके में अपने पोर्टफोलियो और EV ईकोसिस्टम को मजबूत करना है। बता दें कि कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी देती है।

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे।

इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं। कंपनी इसके लिए OTA अपडेट भी जारी कर चुकी है।

बात करें रेंज की तो इसमें 2.9 kWh बैटरी और 3.7 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक की रेंज 123 km और बड़े बैटरी पैक की रेंज 160 km है। सभी वैरिएंट की टॉप स्पीड 80 km/h है। 2.9 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम 6.40 घंटे हैं। जबकि, 3.7 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम सिर्फ 4.30 घंटे हैं। रिज्टा को 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें 4 डुअल टोन कलर और 3 सिंगल टोन कलर हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
