इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जमकर खरीद रहे लोग, अब कंपनी दे रही ₹34,000 के बेनिफिट; लेने से पहले जान लो

Feb 21, 2026 09:22 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कंपनी 34,000 रुपए तक की एक्सचेंज वैल्यू दे रही है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये ऑफर सिर्फ रिज्टा S वैरिएंट पर लागू हैं जिसकी IDC रेंज 129Km है। क्रेडिट कार्ड EMI पर 10,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है।

एथर एनर्जी अपने प्रीमियम और फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर रिज्टा पर शानदार बेनिफिट लेकर आई है। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अभी 34,000 रुपए तक सस्ते में खरीदा जा सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 114,500 रुपए है। इसमें 4,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और फिर 30,000 रुपए की एक्सचेंज वैल्यू शामिल है। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड पर 11,000 रुपए तक के एक्स्ट्रा ऑफर भी मिलेंगे। वहीं, 3,500 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी अलग से दी जाएगी है। हाल ही में रिज्टा ने 2 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया है।

एथर रिज्टा की एक्स-शोरूम कीमतें 1,19,546 रुपए से शुरू होती हैं और 1,61,046 रुपए तक जाती हैं। इसमें दो वेरिएंट हैं S और Z शामिल है। कस्टमर रिज्टा को BaaS या बैटरी के जरिए सब्सक्रिप्शन के तौर पर भी ले सकते हैं, जिसके साथ एक्स-शोरूम कीमतें 75,999 रुपए से शुरू होती हैं। कंपनी 34,000 रुपए तक की एक्सचेंज वैल्यू दे रही है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये ऑफर सिर्फ रिज्टा S वैरिएंट पर लागू हैं जिसकी IDC रेंज 129Km है। क्रेडिट कार्ड EMI पर 10,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है।

ये भी पढ़ें:क्या है EV की 80% चार्जिंग का नियम? जो बैटरी के साथ टाइम और पैसा भी बचा रहा

एथर रिज्टा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस स्कूटर में आपको रिवर्स मोड मिलता है, जिससे इसे बैक करने में आसानी हो जाती है। स्कूटर के टायर्स को स्किड कंट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। स्कूटर की मदद से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन पर अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर सकते हैं। इसमें एंटी थेप्ट फीचर भी दिया है। स्कूटर का पार्किंग एरियार में फोन की मदद से ढूंढ पाएंगे। इसमें फॉल सेफ्टी फीचर भी दिया है। यानी कभी स्कूटर राइडिंग के दौरान गिरता है तब इसकी मोटर ऑटोमैटिक बंद हो जाएगी। खास बात ये है कि इसमें गूगल मैप मिल जाता है। इसमें कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, पुश नेविगेशन, ऑटो रिप्लाई SMS जैसे फीचर्स भी दिए हैं।

ये भी पढ़ें:पंच EV फेसलिफ्ट को भी मिलेगी 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी के लिए दिए कमाल के फीचर्स

बात करें रेंज की तो इसमें 2.9 kWh बैटरी और 3.7 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक की रेंज 123 km और बड़े बैटरी पैक की रेंज 160 km है। सभी वैरिएंट की टॉप स्पीड 80 km/h है। 2.9 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम 6.40 घंटे हैं। जबकि, 3.7 kWh बैटरी पैक का चार्जिंग टाइम सिर्फ 4.30 घंटे हैं। रिज्टा को 7 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसमें 4 डुअल टोन कलर और 3 सिंगल टोन कलर हैं। कंपनी बैटरी और स्कूटर पर 3 साल या 30,000 km की वारंटी भी दे रही है।

ये भी पढ़ें:हुंडई को पछाड़ने वाली इस कंपनी का नया दांव, कारों पर दे रही ₹1.30 लाख के बेनिफिट

नए फीचर्स और इंटरफेस जोड़ा
रिज्टा में OTA अपडेट के बाद यूजर्स को एक नया यूजर इंटरफेस और एक नया ईको मोड मिलने लगा है। कंपनी का कहना है कि यह नया ईको मोड राइडर्स को परफॉर्मेंस और राइडिंग रेंज के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। मैकेनिकल रूप से रिज्टा पहले जैसा ही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
