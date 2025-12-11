2 लाख लोगों ने खरीदा, देश में छा गया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर; 70% से ज्यादा ग्राहक यही चुन रहे
एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने हाल ही में 2 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। कंपनी की कुल सेल्स में 70% से ज्यादा इसका योगदान है। आइए जरा विस्तार से इस ईवी की खासियत जानते हैं।
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी एथर एनर्जी (Ather Energy) ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। कंपनी के फैमिली स्कूटर एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि यह उपलब्धि एथर (Ather) ने सिर्फ 6 महीने में हासिल कर ली। मई 2025 में 1 लाख यूनिट सेल के बाद अब दिसंबर में यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha XSR 155
₹ 1.5 लाख
Yamaha FZ-RAVE
₹ 1.17 लाख
ADMS EVA
₹ 1.35 लाख
Tunwal Storm Advance 2
₹ 1.35 लाख
Honda Activa E
₹ 1.17 - 1.52 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
रिज्टा (Rizta) बना एथर का बेस्टसेलर
एथर (Ather) ने बताया कि उसकी कुल बिक्री में से 70% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ रिज्टा (Rizta) की है। यह साबित करता है कि भारत में फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है और रिज्टा (Rizta) ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका है।
नए बाजारों में जबरदस्त पकड़
रिज्टा (Rizta) के लॉन्च के बाद एथर (Ather) ने दक्षिण भारत के बाहर भी मजबूत पकड़ बनाई है। इतने कम समय में कंपनी का मार्केट शेयर कई राज्यों में दोगुना हो गया है। मार्केट शेयर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में 7% से 14%, छत्तीसगढ़ में 7% से 14%, पंजाब में 8% से 15% और उत्तर प्रदेश में 4% से 10% तक पहुंच गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रिज्टा (Rizta) ने एथर (Ather) को देश के मिड और नॉर्थ इंडिया में नई पहचान दिलाई है।
5 लाख EV की माइलस्टोन सेल पार
एथर (Ather) ने हाल ही में भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का बड़ा आंकड़ा (Vahan और तेलंगाना डेटा के अनुसार) पार कर लिया है। साथ ही अप्रैल 2024 में रिज्टा (Rizta) लॉन्च होने के बाद कंपनी ने अपनी रिटेल पहुंच भी तेजी से बढ़ाई है और सितंबर 2025 तक 524 एक्सपीरियंस सेंटर (Experience Centres-ECs) खोल लिए हैं।
रिज्टा (Rizta) की दमदार डिमांड
नए कलर और बैटरी विकल्पों ने रिज्टा (Rizta) की रफ्तार बढ़ा दी है। रिज्टा (Rizta) की लोकप्रियता बढ़ाने में कई नए फीचर्स और विकल्पों का बड़ा हाथ है। इसमें टेराकोटा रेड ऑप्शन भी मिल जाता है।
इसमें 3.7 kWh का बैटरी वाली रिज्टा (Rizta) S वैरिएंट मिलता है। इसमें बड़ा कम्फर्टेबल सीट और 56L स्मार्ट स्टोरेज मिलता है। इसमें 34L अंडरसीट और 22L फ्रंक (ऑप्शनल) भी मिलता है। राइडर को मिलने वाला बड़ा फ्लोरबोर्ड इसे फैमिली स्कूटर के रूप में और भी प्रैक्टिकल बनाता है।
सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स से पूरी तरह लैस
रिज्टा (Rizta) में एथर (Ather) ने प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए हैं। इसमें एमरजेंसी स्टॉप सिग Emergency Stop Signal (ESS), थेफ्ट एंड टो एलर्ट (Theft & Tow Alerts), पिंग माय स्कूटर (Ping My Scooter-AtherStack™ Pro के साथ) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें Rizta Z में टचस्क्रीन अपग्रेड की घोषणा (Ather Community Day 2025) की गई है। इसके अलावा Rizta को अब नेपाल और श्रीलंका जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लॉन्च कर दिया गया है।
मॉडल और रेंज
रिज्टा (Rizta) दो मॉडल में उपलब्ध है। इसमें Rizta S वैरिएंट 123 km IDC रेंज के साथ आता है और Rizta Z 159 km IDC रेंज के साथ आता है। दोनों मॉडल फैमिली स्कूटर की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।
एथर (Ather) का बयान
एथर एनर्जी के CBO रवनीत सिंह फोकेला ने कहा कि रिज्टा (Rizta) ने शुरुआत से ही हमें मिडिल (Middle) और नॉर्थ इंडिया (North India) में तेजी से विस्तार करने में मदद की है। आगे हमारा फोकस डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत करने और प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने पर रहेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।