Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ather Rizta crossed 2 lakh sales mark, accounting for more than 70pc of total sales
2 लाख लोगों ने खरीदा, देश में छा गया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर; 70% से ज्यादा ग्राहक यही चुन रहे

2 लाख लोगों ने खरीदा, देश में छा गया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर; 70% से ज्यादा ग्राहक यही चुन रहे

संक्षेप:

एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने हाल ही में 2 लाख यूनिट बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। कंपनी की कुल सेल्स में 70% से ज्यादा इसका योगदान है। आइए जरा विस्तार से इस ईवी की खासियत जानते हैं।

Dec 11, 2025 02:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी एथर एनर्जी (Ather Energy) ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। कंपनी के फैमिली स्कूटर एथर रिज्टा (Ather Rizta) ने 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। खास बात ये है कि यह उपलब्धि एथर (Ather) ने सिर्फ 6 महीने में हासिल कर ली। मई 2025 में 1 लाख यूनिट सेल के बाद अब दिसंबर में यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
read moreये भी पढ़ें:
मारुति के इन 6 मॉडल ने लूट लिया मार्केट, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनीं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha XSR 155

Yamaha XSR 155

₹ 1.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha FZ-RAVE

Yamaha FZ-RAVE

₹ 1.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ADMS EVA

ADMS EVA

₹ 1.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tunwal Storm Advance 2

Tunwal Storm Advance 2

₹ 1.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Activa E

Honda Activa E

₹ 1.17 - 1.52 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

रिज्टा (Rizta) बना एथर का बेस्टसेलर

एथर (Ather) ने बताया कि उसकी कुल बिक्री में से 70% से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ रिज्टा (Rizta) की है। यह साबित करता है कि भारत में फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है और रिज्टा (Rizta) ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका है।

नए बाजारों में जबरदस्त पकड़

रिज्टा (Rizta) के लॉन्च के बाद एथर (Ather) ने दक्षिण भारत के बाहर भी मजबूत पकड़ बनाई है। इतने कम समय में कंपनी का मार्केट शेयर कई राज्यों में दोगुना हो गया है। मार्केट शेयर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में 7% से 14%, छत्तीसगढ़ में 7% से 14%, पंजाब में 8% से 15% और उत्तर प्रदेश में 4% से 10% तक पहुंच गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि रिज्टा (Rizta) ने एथर (Ather) को देश के मिड और नॉर्थ इंडिया में नई पहचान दिलाई है।

5 लाख EV की माइलस्टोन सेल पार

एथर (Ather) ने हाल ही में भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का बड़ा आंकड़ा (Vahan और तेलंगाना डेटा के अनुसार) पार कर लिया है। साथ ही अप्रैल 2024 में रिज्टा (Rizta) लॉन्च होने के बाद कंपनी ने अपनी रिटेल पहुंच भी तेजी से बढ़ाई है और सितंबर 2025 तक 524 एक्सपीरियंस सेंटर (Experience Centres-ECs) खोल लिए हैं।

रिज्टा (Rizta) की दमदार डिमांड

नए कलर और बैटरी विकल्पों ने रिज्टा (Rizta) की रफ्तार बढ़ा दी है। रिज्टा (Rizta) की लोकप्रियता बढ़ाने में कई नए फीचर्स और विकल्पों का बड़ा हाथ है। इसमें टेराकोटा रेड ऑप्शन भी मिल जाता है।

इसमें 3.7 kWh का बैटरी वाली रिज्टा (Rizta) S वैरिएंट मिलता है। इसमें बड़ा कम्फर्टेबल सीट और 56L स्मार्ट स्टोरेज मिलता है। इसमें 34L अंडरसीट और 22L फ्रंक (ऑप्शनल) भी मिलता है। राइडर को मिलने वाला बड़ा फ्लोरबोर्ड इसे फैमिली स्कूटर के रूप में और भी प्रैक्टिकल बनाता है।

सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स से पूरी तरह लैस

रिज्टा (Rizta) में एथर (Ather) ने प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए हैं। इसमें एमरजेंसी स्टॉप सिग Emergency Stop Signal (ESS), थेफ्ट एंड टो एलर्ट (Theft & Tow Alerts), पिंग माय स्कूटर (Ping My Scooter-AtherStack™ Pro के साथ) जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें Rizta Z में टचस्क्रीन अपग्रेड की घोषणा (Ather Community Day 2025) की गई है। इसके अलावा Rizta को अब नेपाल और श्रीलंका जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लॉन्च कर दिया गया है।

मॉडल और रेंज

रिज्टा (Rizta) दो मॉडल में उपलब्ध है। इसमें Rizta S वैरिएंट 123 km IDC रेंज के साथ आता है और Rizta Z 159 km IDC रेंज के साथ आता है। दोनों मॉडल फैमिली स्कूटर की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।

read moreये भी पढ़ें:
मारुति विक्टोरिस को सड़क पर दौड़ाया, तो माइलेज ने खोल दी सारी पोल!

एथर (Ather) का बयान

एथर एनर्जी के CBO रवनीत सिंह फोकेला ने कहा कि रिज्टा (Rizta) ने शुरुआत से ही हमें मिडिल (Middle) और नॉर्थ इंडिया (North India) में तेजी से विस्तार करने में मदद की है। आगे हमारा फोकस डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत करने और प्रोडक्ट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने पर रहेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।